Appleの出願特許から「Apple Watchのデジタルクラウンが光学センサーに代わる」可能性が明らかに



Apple Watchの本体側面にある竜頭型のボタンである「デジタルクラウン」を光学センサーに置き換えるための特許をAppleが出願したことが明らかになりました。デジタルクラウンが光学センサーに代われば、操作方法が変わるだけでなくApple Watchの耐久性が高くなる可能性もあります。



Apple Watchは2015年に初代モデルが登場し、2021年には最新モデルのApple Watch Series 7が登場しました。そんなApple Watchにはこれまで8つのモデルが登場していますが、どのモデルも本体側面に「デジタルクラウン」というクルクル回したり押したりして使う物理ボタンを備えています。





Appleの特許関連の情報を報じるPatently Appleによると、同社は2021年12月28日にデジタルクラウンに代わる新しい光学センサーに関する特許を出願しています。Appleが米国特許商標庁に出願した特許は「ユーザー入力用の光学センサー付き時計」と名付けられたもので、光学センサーを用いてUIの操作が可能になるというもの。そのため、Patently Appleはデジタルクラウンに取って代わる新しいセンサーとして、特許出願の光学センサーを紹介しています。



Appleは特許の中で、デジタルクラウンを別のセンサーに取り換えることができればApple Watchの耐久性が向上し、別のセンサーやバッテリーのためにより多くのスペースを筐体内に確保できるようになると説明しています。



特許出願中の光学センサーの設置位置は完全にデジタルクラウンと同じ。





光学センサーはユーザーの動き、位置、向き、速度、加速度、接触、指・手・四肢を検出することが可能で、直接触れても触れていなくても利用することが可能。例えばセンサー部分と指の距離は、光源をベースに測定するそうです。





心電図アプリに対応したApple Watch Series 4以降のモデルはデジタルクラウンに電気心臓センサーを備えています。そのため、特許出願中の光学センサーでもUIの操作だけでなく心拍数・呼吸数・血中酸素濃度・血圧などを測定する機能が搭載されると特許書類には記されています。なお、2022年モデルのApple Watchには血圧測定機能などの新しい健康関連機能が追加されるとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



なお、Apple関連メディアの9to5Macは「Appleの特許すべてが実際の製品に実装されているわけではないことに注意してください。また、Appleがデジタルクラウンを置き換えると決定したとしても、それが現実のものとなるまで数年かかる可能性もあります」と記しています。