Apple Watch Series 9ではiPhoneのA15チップをベースとしたチップが搭載され爆速化するとの報道

AppleのスマートウォッチであるApple Watchは、2022年に Apple Watch Ultra という新しいモデルが登場したものの、スタンダードモデルにはここ数年大きな変更は加えられていません。しかし、2023年に登場予定のApple Watch Series 9ではプロセッサが大幅に進化する可能性が報じられています。 Apple Watch Series 9 to Feature Updated Processor Based on A15 Chip - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/05/08/apple-watch-series-9-updated-chip/

・関連記事

「Apple Watch Ultra」を実際に使ってみたレビュー、圧倒的バッテリー寿命&所有欲そそるデザインで独自の魅力が詰まったモデル - GIGAZINE



「Apple Watch Ultra」速攻ムービー&フォトレビュー、圧倒的デカさ&存在感 - GIGAZINE



「Apple Watch Series 8」&「Apple Watch SE(第2世代)」海外レビューまとめ - GIGAZINE



「Apple Watch Series 7」速攻フォトレビュー、本体サイズはほとんど変わらず大画面に進化してあらゆる情報がより見やすく - GIGAZINE



「Apple Watch Series 6」速攻フォトレビュー、血中酸素ウェルネスセンサー搭載で背面センサーが進化 - GIGAZINE



2023年05月09日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.