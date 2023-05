Qualcommが約472億円で自動車の衝突事故防止や交通状況改善のためにチップメーカーのAutotalksを買収

Qualcomm acquires Autotalks to boost Snapdragon’s automotive safety technology, reportedly for $350-400M | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/05/08/qualcomm-autotalks-safety/

・関連記事

約1450億円でQualcommがAppleの半導体部門元幹部のチップ企業「NUVIA」を買収 - GIGAZINE



AppleがQualcommに買収された半導体開発企業・Nuviaを立ち上げた元従業員への訴訟を取り下げる - GIGAZINE



セガが約1300億円で「Angry Birds(アングリーバード)」の開発元を買収予定との報道 - GIGAZINE



ソニーがゲームスタジオのFirewalk Studiosを買収、すでにAAAマルチプレイヤーゲームの開発に着手 - GIGAZINE



Firefoxの開発元MozillaがAIスタートアップのFakespotを買収、Firefoxに虚偽レビュー検出機能を導入 - GIGAZINE

2023年05月09日 12時44分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.