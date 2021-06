2021年06月15日 10時40分 ハードウェア

Apple Watchが将来的に血糖値や体温を測定できるようになるとの報道



Apple Watchが実装する最新機能はさまざまなものがウワサされてきましたが、2021年に発表される新モデルでは「ディスプレイの改善」および「超広帯域無線(UWB)サポートの改善」が行われ、さらに将来的には「体温測定機能」や「血糖値測定機能」が実装されると報じられています。



2021年に登場する次期モデル「Apple Watch Series 7」では、ディスプレイのベゼルがさらに小さくなり、UWBのサポートが改善されるとのこと。また、新しいラミネーション技術によりカバーガラスとディスプレイの距離を縮めることができる可能性も指摘されています。



UWBはApple Watch Series 6からサポートされていますが、Series 7のUWBはさらに改善されたものになる模様。UWBの改善により、watchOS 8で発表された「Apple Payでレンタカーの会員証やホテルの部屋のカードキーなどを管理できるようになる機能」が新しいApple Watchでも利用可能になるものと思われます。





以上のように2021年モデルのSeries 7で登場する新機能はそれほどインパクトのあるものではないかもしれません。しかし、今後数年のうちに登場するであろう新機能はより強力なものになる可能性があると指摘されています。



中でも特に注目されているのが、血糖値モニタリング機能。糖尿病患者は定期的に皮膚を穿刺(せんし)して採血し、血中のグルコース濃度を測定する必要があります。しかし、Apple Watchに搭載される血糖値モニタリング機能では、穿刺なしで測定することが可能になるとのこと。ただし、血糖値モニタリング機能は数年先の実装が予想されています。



なお、Apple Watchに血糖値モニタリング機能が実装される可能性は2017年頃から報じられています。



by Pricenfees



この他、新型コロナウイルスのパンデミックにより需要が急増しているという「体温測定機能」も実装される可能性があるとのこと。この体温測定機能は2022年に登場すると報じられています。



さらに、Appleはエクストリームスポーツを楽しむ人を対象としたより頑丈なApple Watchの開発を検討しているとも報じられています。エクストリームスポーツ向けのApple Watchは「explorer」あるいは「adventure」エディションと呼ばれており、2021年に発売される可能性は低く、2022年にリリースされる可能性が高いそうです。