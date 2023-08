2023年08月14日 10時45分 ハードウェア

AppleがApple Watch登場10周年を記念して完全刷新モデル「Apple Watch X」のリリースを計画中か



初代Apple Watchの登場から10周年を迎えるタイミングで、Appleが同製品の大幅なデザイン刷新を図っているとBloombergのマーク・ガーマン記者が予想しました。ガーマン氏はこれまでにApple関連のリーク情報を多数発信してきた人物で、今回の新型製品の名称は「Apple Watch X」になると伝えています。



ガーマン氏が自身のニュースレター「Power On」の中で語ったところによると、iPhoneの10周年を祝って命名された2017年の「iPhone X」と同様に、新しいApple Watchは「Apple Watch X」と名付けられることになるとのこと。初代Apple Watchは2014年に発表され、2015年に発売されたため、Apple Watch Xが2024年に発売されるのか、2025年に発売されるのかは不明です。



新型Apple Watchの開発に関わったという人物からの証言をもとに、ガーマン氏はApple Watch Xの機能について「バンドの取付方法」が変わるかもしれないと予想。氏いわく、既存の横からスライドさせる方式に代わって「マグネット」を使った新しい方法が検討されており、スライド機構が削減された本体のスペースにバッテリーなど他の内部部品を詰め込むなどの活用方法が見いだされているとのこと。





Appleは既存のOLEDスクリーンの発色と鮮明さを過去のものにする「microLED」ディスプレイ技術を開発中と報じられており、Apple Watch Xデビューのタイミングに合わせ、同機にmicroLEDを搭載する可能性も考えられるそうです。その他の機能としては、Apple Watchでは初めてとなる「血圧モニタリング機能」が搭載される可能性もあるとガーマン氏は予想しています。



記事作成時点で「Apple Watch Series 9」の登場もまだですが、これに関してガーマン氏は「マイナーな改良にとどまる予定」と話しており、より高速なプロセッサと新しいカラーオプションが追加される見込みですが、それ以外は既存モデルとほぼ同じになると伝えています。





なお、ガーマン氏は「iPhone 15」シリーズに関する予想も掲げています。



