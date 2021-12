『鬼平が「うまい」と言った江戸の味』に出てきた貝柱のかき揚げの天ぷら年越しそばを作ってみました

・関連記事

年越しそばとしてアマビエならぬアマエビもりもりで「疫病退散ソバ」を作ってみた - GIGAZINE



年越しそばとして「関西コロッケそば」を作ってみたらこうなった - GIGAZINE



年越しそばにあの夢のフカヒレを使ってみたらこうなった - GIGAZINE



年越しそばをエビたっぷりにしてみたらこんな感じになりました - GIGAZINE



今年の年越しそばはGooTa「とろっとたまごの鍋焼き天ぷらそば」にしてみました - GIGAZINE



超簡単な「にしん」+「かずのこ」で今からでもまだ間に合う年越しそば「新親子そば」の作り方 - GIGAZINE



とり年のシメとしてウズラのピータンを鳥の巣風にずらっと並べた年越しそばを作ってみた - GIGAZINE



瓦の上でそばをジュージューに熱して食べる「瓦そば」を年越し前に食べてきました - GIGAZINE



ホタテ貝のかき揚げ風+伊吹久次郎そばで年越しそばを作ってみました - GIGAZINE



イクラを上にのせたそば「腹子蕎麦(はらこそば)」を年越しそばとして作ってみた - GIGAZINE



電子レンジで作るGIGAZINEのクジラすじ肉入り年越しそば - GIGAZINE



「コロ」でうまみのある脂たっぷりの「クジラ年越しそば」を作ってみました - GIGAZINE



2021年12月31日 16時30分00秒 in 試食, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article here.