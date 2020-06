Apple Watchの最新OS「watchOS 7」から感圧タッチ機能が削除されていることが判明

Apple Drops Force Touch Gesture in watchOS 7 - MacRumors https://www.macrumors.com/2020/06/23/apple-drops-force-touch-gesture-in-watchos-7/ Apple is removing Force Touch from watchOS 7 | Engadget https://www.engadget.com/apple-removing-force-touch-watchos-7-142522833.html WWDC 2020の中ではwatchOS 7に登場したさまざまな新機能について言及され、文字盤の自由度の向上、ダンスなどのアクティビティによる心拍数データや消費カロリーの計測、睡眠に最適な音を鳴らしたり睡眠時の呼吸を読み取ったりする「就寝準備」モードなどが発表されました。その一方で、WWDC 2020では言及されなかったものの、watchOSの主要機能の1つである「感圧タッチ」機能がwatchOS 7ではサポートされなくなったとのこと。

2020年06月25日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1h_ik

