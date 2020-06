「Safari 14からGoogleアナリティクスが完全にブロックされる」疑惑を専門家が否定

WWDC 2020 の基調講演をきっかけに、「AppleのウェブブラウザであるSafariが バージョン14 からGoogleアナリティクスをブロックするようになった」と報じられました。しかし、GoogleアナリティクスとGoogleタグマネージャーの Google Developer Expert であるSimo Ahava氏が「実際はGoogleアナリティクスは完全にブロックされていない」と説明しています。 No - Safari 14 Does Not Block Google Analytics | Simo Ahava's blog https://www.simoahava.com/analytics/no-safari-does-not-block-google-analytics/

2020年06月25日 16時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.