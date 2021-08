Apple Watch Series 7と思しきモデルがさっそく規制当局へ登録される

Apple Watch Series 7 appears in regulatory filings ahead of expected September release - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/08/02/apple-watch-series-7-regulatory-redesign/ Appleは新製品がリリースされる前のタイミングで、 ユーラシア経済連合 に新端末に関する書類を提出する必要があります。2020年に発表されたM1搭載MacやiPhone 12などの新製品もユーラシア経済連合のデータベースに登録されており、例えばiPhone 12シリーズの場合は2020年6月に登録されたことが 報じられました 。 そんなユーラシア経済連合のデータベースに、Appleの新しい端末が複数登録されたことが明らかになっています。ユーラシア経済連合に新しいApple端末が登録されたことを見つけたのは、フランスのApple関連メディアである Consomac 。「A2473」「A2474」「A2475」「A2476」「A2477」「A2478」という6つのモデル番号が新しいApple Watchのものであると指摘されています。

2021年08月03日 10時06分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

