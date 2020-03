新型コロナウイルス流行拡大で「銃弾とサバイバル用品」が売れまくりだと全米ライフル協会が報告

・関連記事

ライフル銃の弾が飛んでくるのを真正面からスーパースローで撮影したらどう見えるのか? - GIGAZINE



「銃の所持が地域の安心安全をもたらす」というロジックは現実と相反する状況が明らかに - GIGAZINE



銃は自殺率を上昇させる - GIGAZINE



人は銃を向けられるとどのような行動を取るのか?という実際の記録 - GIGAZINE



アメリカ史上最悪の銃犯罪・ラスベガス乱射事件を受けてYouTubeが銃の改造ムービーを閉めだし - GIGAZINE



2020年03月09日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.