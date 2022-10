2022年10月26日 11時14分 ハードウェア

Apple Watchの血中酸素センサーは「医療用パルスオキシメーター」と同じくらい信頼できることが研究で判明



経皮的動脈血酸素飽和度(SpO 2 )は酸素が結合しているヘモグロビンの割合のことで、呼吸の指標として使われています。Apple WatchをはじめとするスマートウォッチにはこのSpO 2 を測定する機能が搭載されているモデルが多くあり、定期的にチェックすることが可能です。そのApple WatchのSpO 2 測定機能は、医療用のSpO 2 測定機器であるパルスオキシメーターと比較しても同じくらい信頼できるという研究が発表されました。



Commercial smartwatch with pulse oximeter detects short-time hypoxemia as well as standard medical-grade device: Validation study - PubMed

https://doi.org/10.1177/20552076221132127



How reliable is the Apple Watch's blood oxygen sensor?

https://9to5mac.com/2022/10/25/apple-watch-blood-oxygen-study/



チェコ工科大学生物医学工学部生物医学工学科の研究チームは、SpO 2 を測定する市販のスマートウォッチが、医療用のパルスオキシメーターと比較してどれだけ低酸素血症を検出できるのかを調査しました。研究チームは、24人の健康な被験者の左手首にApple Watch Series 6を、左中指に医療用パルスオキシメーターであるMasimo Radical-7を装着させました。



さらに、研究チームは被験者に非再呼吸マスクを装着させ、まず最初の2分間に周囲の空気を吸入させてから、次の5分間に酸素混合率12%という低酸素ガスを吸入させ、SpO 2 を低下させました。そして、最後に再びSpO 2 が正常値に戻るまで周囲の空気を吸入させました。SpO 2 の測定はApple WatchとMasimo Radical-7の両方で、30秒間隔で行われました。





この結果、Apple WatchとMasimo Radical-7でSpO 2 の値はすべてのデータポイントについて偏りが見られなかったとのこと。Apple WatchとMasimo Radical-7の測定値の差は、SpO 2 が90%~100%の範囲で6%以内、SpO 2 が90%未満で8%以内と予想されましたが、実際の結果もこの予想範囲内に落ち着いていたそうです。



以下が実際に測定されたデータを、縦軸SpO 2 ・横軸時間のグラフに示したもの。実線がApple Watch、点線がMasimo Radical-7の測定結果で、ほぼ同等の精度でSpO 2 を検出できていることがわかります。





これはつまり、Apple Watchも医療用パルスオキシメーターと同等のレベルでSpO 2 の低下状態を確実に検出可能であるということ。研究チームは、「Apple Watchに使用されている技術は、病院外でもSpO 2 を測定するのに十分なほど高度です」と評価しました。