2022年10月26日 11時37分 ハードウェア

NVIDIAがRTX 4090の電源ケーブル燃焼の問題を調査中



「Xbox Series S」並に大きい次世代GPU「GeForce RTX 4090」に発熱の問題があり、使用中に電源コネクタが溶けたという報告があったことが分かりました。NVIDIAはこの問題を調査中としています。



Nvidia investigating reports of RTX 4090 power cables burning or melting - The Verge

https://www.theverge.com/2022/10/25/23422349/nvidia-rtx-4090-power-cables-connectors-melting-burning



Melted RTX 4090 16-pin Adapters: A Sign of Things to Come? | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/rtx-4090-first-melted-adapter-cable



2022年10月24日、Redditユーザーのreggie_gakil氏がRTX 4090に付属する電源コネクタ「12VHPWR」の画像を投稿し、「アダプタが焼けた」とコメントしました。画像からは、コネクタおよびグラフィックカードのソケットが溶けて変形していることが見てとれます。





reggie_gakil氏は空冷・水冷でPCを組んでおり、問題発生時はオーバークロックなどを行わずに400Wのデフォルト設定でゲームをプレイしていたそうです。





さらに翌日、RedditユーザーのNoDuelsPolicy氏がreggie_gakil氏の投稿にコメントする形で「同じ現象が発生した」と報告。同じく標準コネクタの12VHPWRが溶けている様子を撮影し共有しました。なお、NoDuelsPolicyはオンラインゲームの「黒い砂漠」をプレイしていると突然画面が真っ暗になり、すべてのファンがフル回転し始めたと伝えています。使用していたグラフィックカードは「Asus RTX 4090 TUF Gaming - OC Edition」だったそうです。





NVIDIAは「RTX 3090 Ti」で12VHPWRを採用し、RTX 40シリーズでは標準で搭載しています。コネクタおよびソケットが前モデルより大幅に小型化されているこのモデルですが、ケーブルを特定の方向に曲げると負荷がかかり、加熱による損傷のリスクが高まる可能性があることが伝えられています。また、インターフェース規格「PCI」の管理を行う業界団体のPCI-SIGは「12VHPWR コネクタに潜在的な過電流・過電力のリスクがある」と報告していることから、当該コネクタに問題があった可能性があります。



なお、reggie_gakil氏は「確かにコネクタは曲がっていましたが、それほど激しい曲がりではありませんでした」とコメント。NoDuelsPolicy氏は「少し右に曲がっていましたが、無理に曲げていたわけではありません。説明書にも『曲げないように』などの注意は何も書かれていません」とコメントしています。ケーブルに問題があったのか、取り付け方法に問題があったのかは明らかではありませんが、NVIDIAはこの問題を認識しており、海外メディアThe Vergeの取材に対し「報告者と連絡を取り合っている」と述べたとのことです。