2026年06月07日 21時00分 デザイン

ウェブページを覆い隠してクソどうでもいい操作を迫る「ディックオーバー」とは？



ウェブサイトで記事を開くと、本文が見える前にCookie同意やニュースレター登録、アプリのインストールを求める表示が画面を覆い隠すことがあります。テクノロジー系ブログ「Daring Fireball」の運営者でMarkdownの発明者でもあるジョン・グルーバー氏は2026年5月29日付の記事でこうした表示を「ディックオーバー(dickover)」と命名しました。「dick」は男性器を指す俗語であり、人をののしる罵倒語としても使われます。「dick」のニュアンスを残して意訳すると「クソ覆いかぶせUI」といったところです。



What Is a Dickover? - Daring Fireball

https://daringfireball.net/2026/05/what_is_a_dickover





グルーバー氏によると、ディックオーバーとはウェブサイトやアプリが自分自身のコンテンツを意図的に覆い隠し、ユーザーに不要で強制的な操作を迫るモーダルウインドウ・ポップオーバー・カーテン状の表示のことです。例えばCookieの受け入れ・ニュースレター登録・モバイルアプリのインストール・利用規約への同意などをグルーバー氏は「ユーザーにとってはクソどうでもいいこと」と切り捨てています。



グルーバー氏はディックオーバーについて「形としてはポップオーバーだが、ユーザーの邪魔をするクソなポップオーバーだ」と批判し、ディックオーバーが表示されるサイトの例として「Euronews」や「Gallup」を挙げています。また、ディックオーバーは個人ブログや有名ブランドにも広がっており、各所でニュースレター登録を求めるディックオーバーが表示されるとのこと。





特に悪質な例として挙げられているのが、Substackでホストされているすべてのブログのトップページです。Substackのディックオーバーは単なるパネルではなく画面全体を覆うカーテンのような表示で、ブログのメールニュースレターに登録しなければ何も読めないかのような見た目と文言になっているとグルーバー氏は説明しています。さらに、このSubstackのディックオーバーを閉じるためのボタンが、ボタンらしく見える大きなUIではなく小さなテキストリンクなのも、グルーバー氏が悪質だとする理由のひとつです。



実際にSubstackでホストされているブログのトップページにアクセスしてみたところ、少なくとも今回確認したページでは以下のようにニュースレター登録へ誘導するディックオーバーが表示されました。ただし、ディックオーバーを閉じる際は「No thanks」と書かれた小さなテキストリンクだけでなく、右上の「×」ボタンをクリックすることでも閉じられたため、表示内容や閉じるためのUIは環境やアクセス先のブログによって異なる可能性があります。





フィラデルフィアの日刊紙であるThe Philadelphia Inquirerの例も挙げられています。グルーバー氏はThe Philadelphia Inquirerを月額20ドルで購読しているにもかかわらず、ログイン中に記事を読もうとするとテレビ番組「ジャージーショア」に関するSMS通知への登録を求めるディックオーバーが表示されたとのこと。グルーバー氏は「私は自分の時間と注意を乱暴に扱われるために金を払っているのです」と皮肉を込めて述べています。



また、グルーバー氏はディックオーバーを記事の前面に表示することについて、「ニュースレターをメールで送っておきながら、その中身をメールでは読ませずウェブページへのリンクだけを載せるようなものだ」と批判し、「ウェブページはウェブページを表示すべきです。メールはメールを表示すべきです。こんなことを説明しなければならないはずがありません」と語っています。





さらに卑劣だとされているのは、読者が読み始めてスクロールしたところでディックオーバーを表示するサイトです。読者が記事やストーリー・商品ページに注意を向けてくれることは、サイト側にとって当たり前に得られるものではありません。その読者が読んでいる最中に割り込んでディックオーバーを表示するのは、「読者の手から読んでいる途中の本や雑誌を奪い取り、別のものを要求する行為と変わらない」とグルーバー氏は批判しています。



ただし、グルーバー氏はディックオーバーを定義する重要な要素として「不要であること」を挙げており、ページの前面に表示されて背後のコンテンツを操作しにくくする「モーダルブロッカー」がすべてディックオーバーに当たるわけではないとのこと。例えばCookie許可やメールニュースレター登録はコンテンツの利用に当たって不要な操作ですが、以下のようなペイウォールへのサインアップ・ログインはコンテンツを利用するために必要な操作です。そのため、ペイウォールのサインアップ画面やログイン画面は迷惑に感じられる場合があるとしてもディックオーバーではないとグルーバー氏は述べています。





ディックオーバーについてはソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも意見が交わされており、例えば「開発者や管理者は自社サイトでCookie同意などを既に済ませていて表示されないため、新規ユーザーがどれほどひどい体験をしているのか分かっていないのではないか」という指摘や、「購入手続きの直前にディックオーバーが表示され、閉じると支払画面まで消えてしまった」という体験談が投稿されていました。