Discordでゲームプレイや動画視聴のクエストをクリアして報酬を得られる広告プログラム「Discordクエスト」にNitro購入などに使える「Orbs」登場

Discordで展開されている広告プログラム「Discordクエスト」という広告プログラムがあります。このDiscordクエストの報酬として新たに「オーブ(Discord Orbs)」が加わりました。オーブを使うと限定アイテムのNitroクレジットやショップアイテムが購入できます。 Checkpoint 3: Leveling Up Discord Quests with Orbs and Advanced Measurement https://discord.com/blog/checkpoint-3-leveling-up-discord-quests-with-orbs-and-advanced-measurement Discord Orbs FAQ – Discord https://support.discord.com/hc/en-us/articles/30593690165783-Discord-Orbs-FAQ Discordクエストは2024年4月からPC版Discordでパイロットプログラムが展開されている広告システムで、ユーザーは「ゲームをプレイする」「動画を視聴する」といったクエストをクリアして、ゲーム内アイテムやアバターといった報酬を得られます。

2025年05月29日 13時45分00秒 in ウェブアプリ, Posted by logc_nt

