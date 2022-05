2022年05月17日 11時07分 ゲーム

「Fall Guys」が基本プレイ無料となってNintendo Switch・Xbox・PS5に登場



PlayStation 4(PS4)およびSteamで2000円強で販売されているバトルロイヤルゲームの「Fall Guys」が、2022年6月21日に基本プレイ無料となり、PlayStation 5・Nintendo Switch・Xbox・Epic Games Storeといった新しいプラットフォームでも配信されることが明らかになりました。6月21日からは新シーズンがスタートし、すべてのプラットフォームでクロスプレイも可能になります。



Fall Guys Launches for free on June 21 Across All Platforms

https://www.fallguys.com/en-US/news/fall-guys-is-going-free-on-june-21-launching-on-playstation-nintendo-switch-xbox-and-the-epic-games-store



Fall Guys Free for All Announcement Stream - YouTube





Fall Guysは複数プラットフォームで一緒にプレイが可能になるクロスプラットフォームプレイおよび、複数プラットフォーム上でセーブデータを共有できるクロスプログレッションに対応します。





さらに、基本プレイが無料に。





基本プレイ無料化は6月21日から。





有料のPS4版とSteam版を購入していたユーザーに対しては、6月21日の基本プレイ無料版が配信される前に「レガシーパック」が配布される予定です。レガシーパックにはニックネーム、ネームプレ―ト、豪奢・ベジドッグ・短気なドワーフのコスチューム、シーズン1のシーズンパスが含まれます。





なお、既存のSteam版プレイヤーは通常のアップデートをすべて引き続き利用可能ですが、PC版の新規プレイヤーはEpic Games Storeからアクセスする必要があるとのことで、Steam版は今後リリースされなくなる模様。



基本プレイ無料化により新しく登場するシーズンパスは、ゲーム内通貨の「Show-Bucks」で購入可能。シーズンパスでは新しいコスチュームやエモートなどのゲーム内アイテムを獲得することができます。シーズンパスはレベル100まであり、最大まで解放すると次のシーズンパスが利用可能になるとのこと。なお、シーズンパス保有者以外も入手可能な無料のアイテムも含まれます。



他にも、ステージクリエイトモードを開発中であることが発表されました。ユーザーはギミックを自由に配置してオリジナルのステージを作成可能となるようですが、リリース時期や詳細については言及されていません。





Fall Guysは事前登録者を募集しており、登録者が増えるとネームプレートやエモート・コスチュームなどの報酬が増えていく予定。なお、事前登録は以下のページから可能です。



Fall Guys Free For All Pre-Registration

https://www.epicgames.com/fallguys/free-for-all-pre-registration