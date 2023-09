MicrosoftがXboxクレジットカードを発表、年会費無料なのにゲームプレイし放題のXbox Game Passも付属

Microsoftがアメリカの金融機関であるバークレイズと提携してXboxブランドのクレジットカードを発表しました。Xboxクレジットカードは年会費無料でMicrosoft Storeからの購入でカードポイントが5倍貯まり、NetflixおよびDisney+でのポイントも3倍貯まるなど、ゲーマーにとって魅力的な特典が多数付いています。 Microsoft Announces Xbox Credit Card, Includes Game Pass With First Purchase - GameSpot https://www.gamespot.com/articles/microsoft-announces-xbox-credit-card-includes-game-pass-with-first-purchase/1100-6517610/

2023年09月12日 11時28分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

