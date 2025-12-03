2025年12月03日 12時40分 ネットサービス

Discordでゲーム内アイテムの購入が可能に、まずは「Marvel Rivals／マーベル・ライバルズ」から提供開始



チャットサービスの「Discord」を通じて一部ゲームのアイテムを直接購入できる機能が提供開始されました。まずは、ヒーローシューターの「マーベル・ライバルズ」のアイテムが提供されます。



お気に入りを保存・表示: プロフィールのウィッシュリストにDiscordショップや『マーベル・ライバルズ』の商品を追加しよう

https://discord.com/blog/save-and-display-your-faves-add-discord-shop-marvel-rivals-items-to-your-profiles-wishlist





Marvel Rivals Shop FAQ – Discord

https://support.discord.com/hc/en-us/articles/36394123113239-Marvel-Rivals-Shop-FAQ



マーベル・ライバルズのアイテムを追加するには、まずマーベル・ライバルズの公式Discordサーバーに参加する必要があります。このサーバーをデスクトップアプリで表示すると、「Marvel Rivals Shop」というチャンネルが見えるそうですが、編集部の環境では確認できず。記事作成時点でアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、オセアニアでのみ利用できるとのことです。





ともかく、この「Marvel Rivals Shop」でスキンやアクセサリー、エモートなどを購入することが可能。ゲーム内のストアと同じアイテムがそろえられており、詳細をクリックすることでゲーム内と同様にプレビューを閲覧できます。購入したアイテムをゲーム内で利用するには、Discordとマーベル・ライバルズのアカウントを連携しておく必要があります。





Discordを通じたゲーム内アイテムは、記事作成時点ではデスクトッププラットフォーム(Steam、Epic Games、Loading Bay)のみでサポートされているため、連携されたアカウントがコンソールプラットフォーム(Xbox、PlayStation)アカウントであった場合は払い戻しが可能だとのこと。ただし、マーベル・ライバルズは異なるプラットフォームで進行状況を共有するクロスプログレッションシステムに対応しているため、このシステムを通じてアカウントを連携することでコンソールでも購入したアイテムを利用できます。



ゲーム内アイテムは、他人に買ってあげたり、Discordに新登場した機能「ウィッシュリスト」を使って他人から買ってもらったりすることもできます。



Discordのウィッシュリストは、Discordの公式ショップで購入できるアバターやエフェクトなどをお気に入りとして保存しておく機能です。ウィッシュリストの内容はプロフィール上で公開され、それを見たフレンドが代わりにアイテムを買ってあげることが可能になります。誰かにアイテムを買ってもらった場合、Discord上で通知が届き、そのアイテムはウィッシュリストから削除されるとのことです。

