2026年05月15日 10時45分 AI

OpenAIがAppleに対する法的措置も視野に法律事務所に相談中、加入者増加と知名度向上に不服



AppleとOpenAIは2024年から提携関係にあり、「Apple Intelligence」でChatGPTが利用可能になっていますが、OpenAI側が提携による恩恵が薄いとして不満を持ち、法的措置も視野に入れた検討を行っていることが報じられています。



OpenAI-Apple Partnership Frays, Setting Up Possible Legal Fight - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-14/openai-apple-partnership-frays-setting-up-possible-legal-fight



OpenAI is reportedly preparing legal action against Apple; it wouldn't be the first partner to feel burned | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/14/openai-is-reportedly-preparing-legal-action-against-apple-it-wouldnt-be-the-first-partner-to-feel-burned/



OpenAI expected an iPhone gold mine, Apple didn't

https://appleinsider.com/articles/26/05/14/openai-considering-suing-apple-because-chatgpt-integrations-werent-a-money-fountain



経済紙・BloombergでApple関連情報に詳しいマーク・ガーマン氏によると、OpenAIはAppleとの提携に関して、法的措置も含めて外部の法律事務所と相談しているとのこと。OpenAIが問題視しているのは、Appleと提携することでChatGPTの有料ユーザーの増加を期待していたものの結果が伴わず、知名度向上についても効果が限定的だったという点です。





Appleが「Apple IntelligenceでChatGPTを利用可能」と発表したのは2024年6月に開催されたWWDC24でのこと。



Appleが新たなパーソナルAIの「Apple Intelligence」を発表、OpenAIとの提携でSiriがChatGPTをサポート - GIGAZINE





提携時にガーマン氏が事情に詳しい関係者の情報として「AppleはOpenAIに金銭を支払っていない」と報じていた通り、両社の提携関係構築は金銭による結びつきではなく、相互の戦略的利益を期待してのものでした。



AppleはChatGPT統合に関してOpenAIに金銭を支払っていないが将来的に収益分配システムを構築予定との報道 - GIGAZINE





両社は提携を「潜在的にはGoogle検索に関する契約に並び立つもの」と考えていたそうですが、実際には収益も戦略的価値もまったく及ばない結果となっています。OpenAIの調べによると、ユーザーはApple端末に組み込まれたChatGPTよりも、単独のChatGPTアプリを圧倒的に好んでいたとのこと。



OpenAIとしてはAppleにアプリを横断するような広範な統合とSiri内でChatGPTがもっと目立つようにすることを期待していましたが、Appleの実装は狭い範囲にとどまりました。擦れ違いの原因として、Appleの社内でOpenAIのプライバシー基準に対する懸念があった点が挙げられています。



なお、OpenAIは法的措置を前提に動いているわけではなく、正式な契約違反をAppleに通知するという選択肢もあるとのこと。また、OpenAIは袂を分かった共同創業者のイーロン・マスク氏との間に訴訟を抱えており、Appleに対して何らかの動きを取るのは訴訟が終了してからになるとみられています。



「OpenAIを非営利団体として維持するという誓約をサム・アルトマンCEOが破った」とイーロン・マスクが非難し1340億ドルの損害賠償を請求 - GIGAZINE



by TechCrunch and U.S. Air Force / Trevor Cokley



ちなみにAppleは2026年秋にリリース予定のiOS 27でSiriをあらゆるAIと連携可能にする方針にすると報じられており、予定通りに進めばChatGPTがAppe IntelligenceやSiriを独占する状態は終了する見込みです。



AppleはiOS 27でSiriをApp Store経由で提供されるあらゆるAIと連携可能にする方針、Apple IntelligenceやSiriでのChatGPTの独占状態は終了 - GIGAZINE





また、OpenAIが独自のAI搭載スマートフォンを開発しているという報道もあり、Appleとはほぼ競合関係になっているという見方もあります。



OpenAIがiPhoneに対抗するAI搭載スマートフォンを開発中との報道 - GIGAZINE

