2026年05月18日 10時57分 AI

Appleの新しいSiriアプリにはチャットの自動削除機能が搭載される予定



2026年秋に登場する目されるAppleのSiriアプリに「チャットボット市場では他に類を見ないプライバシー機能」が含まれる予定だと、Apple関連の内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



iOS 27: Siri App to Have Auto-Deleting Chats; Siri May Be a ‘Beta’; Genmoji - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-17/ios-27-siri-app-to-have-auto-deleting-chats-siri-may-be-a-beta-genmoji-mp9udydr



Apple’s Siri revamp could include auto-deleting chats | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/17/apples-siri-revamp-could-include-auto-deleting-chats/



Appleは10年以上にわたり、顧客のプライバシーを自社製品の重要なセールスポイントとして位置づけてきています。この問題は同社の事業運営において極めて重要な位置を占めており、専任のプライバシーチームが追加する機能に関する決定を事実上拒否できるほどです。ガーマン氏によれば、毎年6月に開催されるAppleの開発者向けカンファレンスのWWDCでiOS 27が発表され、そこでも「プライバシー」が主要なテーマになるとのこと。





ガーマン氏は「Appleのアプローチはユーザーの操作履歴やクラウドに保存された履歴に基づいて、モデルを広く学習させる競合他社とは根本的に異なると主張する可能性が高い。また、一部のチャットボットが広告を導入し始めている現状において、 Appleは自社のAI体験が(少なくとも現時点では)広告なしであることをアピールできるだろう」と述べています。



そのAI体験の1つが、iOS 27に搭載されると予想されるSiriのスタンドアローンアプリです。これまでSiriはiOSのApple Intelligenceに組み込まれた簡易なチャットボット機能の1つでしたが、iOS 27では複数アプリのタスクを処理できるAIエージェントとして単体アプリ化すると報じられています。



iOS 27の「完全に再構築されたSiri」は一体どんなものになるのか？単体アプリになって複数アプリ間でタスクを横断できるAIエージェントに進化 - GIGAZINE





このSiriアプリは過去のSiriとの会話履歴を保存するリポジトリとして機能し、OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeのようなチャットボットとして動作すると予想されています。ユーザーは標準のSiriを使用するか、画面上部中央から下にスワイプして新しい「検索または質問」モードに入ることでSiriと会話することが可能になるとのこと。



主要なAIチャットボットの多くは応答をパーソナライズして今後のやり取りを改善するために、履歴や記憶システムに大きく依存しています。しかし、Appleは記憶の仕組みに関して保持できる情報の種類や保持期間など、より厳格な制限を設ける予定だとガーマン氏は報じています。その1つがチャットの自動削除機能で、Siriアプリの設定画面では会話を30日間か1年間で削除、あるいは永久に保存するかどうかを選択可能になっているそうです。また、Siriアプリを起動するたびに過去の会話履歴を表示するか、新しいチャットを開始するかをユーザーが選択できるようになる模様。





会話の保存やモデル学習への利用を防ぐ一時的なチャットモードやシークレットモードは他のAIチャットボットにも搭載されています。しかし、Appleはこうした保護機能をユーザーが手動で有効にする必要のあるオプション設定として扱うのではなく、システム自体に組み込まれるべきものだと解釈しているとガーマン氏は述べています。



他にもAppleはiOS 27で、自分の絵文字を生成できるGenmojiのアップグレードを計画し、利用率の向上を目指しているとのこと。アップグレードは「おすすめGenmojiを写真とよく入力するフレーズから作成できるようになる」というもので、この機能は設定からオン・オフを切り替えられるそうです。

