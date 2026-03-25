2026年03月25日 12時06分 AI

Appleが「Siri」を音声アシスタントからAIエージェントへ刷新へ、単独の「Siri」アプリも



Appleが「Siri」を一新して、単なる音声アシスタントからOSに統合したシステム全体のAIエージェントにする計画を進めていることがわかりました。計画の一環として、2026年後半にiPhone・iPad・Macで「Siri」アプリのテストが始まる見込みです。



iOS 27 Features: Apple AI Reboot With Siri App, New Interface, ‘Ask Siri’ Button - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/ios-27-features-apple-ai-reboot-with-siri-app-new-interface-ask-siri-button





Apple could give Siri a standalone app and an 'Ask Siri' button in iOS 27

https://www.engadget.com/ai/apple-could-give-siri-a-standalone-app-and-an-ask-siri-button-in-ios-27-202802492.html





これは、経済紙・Bloombergの記者でApple情報に詳しいマーク・ガーマン氏が、匿名の情報提供者からの話として明らかにしたものです。



ガーマン氏によると、AppleはSiriを中心としたAIプラットフォームの再構築に取り組んでいて、Siriを単なる音声アシスタントからシステム全体のAIエージェントへ進化させることを目標にしているとのこと。





新しいSiriは「Campo」というコードネームで呼ばれており、iPhoneやMacの機能をより適切に制御して、メッセージやメモ、メールといった個人データを活用してリクエストを処理できるよう設計されています。また、アプリ内でタスクを完了したり、ニュースコンテンツにアクセスしたり、ネットで検索をしたりできます。



最も重要な点として示されたのは、テキストと音声を通じてチャット形式で対話できることで、会話能力に欠けた現行のSiriから脱却するものになるとのことです。





「Campo」に向けた計画の一環として、Appleは2026年後半に独立した「Siri」アプリをiPhone・iPad・Macでテストする見込みだとのこと。



Siriアプリは、過去の会話がリストまたはグリッド表示され、古い会話の保存やお気に入りのピン留めが可能。会話の見た目はスレッド形式のメッセージアプリの表示に似たもので、音声モードのオン・オフを切り替えるトグルスイッチと、ファイルを添付するアイコンを備えます。



電源ボタンや音声をトリガーとしたSiriの起動が不可能になるわけではなく、インターフェースを更新しつつ従来の起動方法も維持されるそうです。

