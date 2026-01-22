2026年01月22日 11時36分 AI

新しいSiriのチャットボットはAppleではなくGoogleのサーバーで実行される可能性がある



Appleの進化したSiriにはGoogleの生成AIであるGeminiが搭載されます。この影響で、進化したSiriはAppleのAI処理サーバー「Private Cloud Compute」ではなく、Googleのサーバー上で実行される可能性があると、Bloombergが報じました。



AppleはGoogleが開発する生成AI「Gemini」の使用に関する複数年契約を結びました。これにより、一度はリリースが延期されていた進化したSiriには、GoogleのGeminiが搭載されることになることが明らかになりました。



Appleの内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleとGoogleはGeminiを搭載した新しいSiriは、AppleではなくGoogleのサーバーで直接運用されることが検討されているそうです。



Appleは2026年3月以降に配信予定のiOS 26.4で、AppleのAI処理サーバー「Private Cloud Compute」で動作する旧世代のGeminiをベースにしたAIモデルを用い、大規模言語モデル(LLM)ベースのSiriの新機能を初めてリリースする予定です。





AppleのPrivate Cloud Computeは、デバイス上で処理しきれない高負荷タスクを処理するためのサーバーで、ユーザーのセキュリティおよびプライバシー確保に力を入れています。Private Cloud Computeの特徴は、以下の記事にまとめてあります。



しかし、2026年秋以降に登場するiOS 27に搭載されるSiriのチャットボットは、より新しく、よりスマートなGemini 3をベースとしたものとなる予定です。ただし、Gemini 3を動作させるには、既存のPrivate Cloud Computeよりも高性能なサーバーが必要になると指摘されています。そのため、新しいSiriのチャットボットを利用する場合、リクエストごとにGoogleのクラウドインフラストラクチャーを介する必要性が発生する可能性があるというわけです。



AppleはiPhone上に保存されている個人情報のプライバシーを保護するため、Private Cloud Computeの運用を推奨してきました。しかし、Private Cloud Computeは以前の体制下で考案されたものであると、テクノロジーメディアの9to5Macは指摘。「AppleがWWDC 2024の中でPrivate Cloud Computeを宣伝していた当時、GeminiをGoogleからライセンス供与する必要があるとは全く考えられていませんでした」と記しています。



また、9to5Macは「Appleはおそらく、AI処理の大部分をサードパーティーではなく自社のクラウド上で実行したいと考えているでしょう。しかし、Siriの新しい責任者であるクレイグ・フェデリギ氏と元Apple Vision Pro開発チームの幹部であるマイク・ロックウェル氏が、理想主義よりも実用性を重視していることは明らかです。たとえ以前に発表したビジョンの一部を覆すことになったとしても、最新のSiri機能をできるだけ早くユーザーに提供することで、競合他社に『追いつく』プレッシャーがかかっているのは間違いありません」とも指摘しました。



AppleがChatGPTのようなチャットボットの市場での成功に反応していることは明らかです。クラウドサーバーの契約交渉において、機密性の高いユーザーデータがGoogleによって記録・保持されず、Googleの広告およびデータ収集部門から隔離されるよう交渉する事の方が容易です。

