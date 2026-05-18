2026年05月18日 11時03分 AI

アリゾナ大学の学生たちが卒業式でAIの話を始めたエリック・シュミットにブーイングを浴びせる



2026年5月15日、アリゾナ大学の第162回卒業式が開催されました。Googleの元CEOであるエリック・シュミット氏が祝辞を述べたのですが、この中でAIと雇用について言及したところ、卒業生たちからブーイングされる事態となりました。



University of Arizona students boo Eric Schmidt’s AI cheerleading | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/932203/university-of-arizona-students-boo-eric-schmidt-ai-commencement



Wildcats celebrate end of an era at U of A commencement | Local News | kvoa.com

https://www.kvoa.com/news/local/wildcats-celebrate-end-of-an-era-at-u-of-a-commencement/article_68982ed9-35be-4481-ac6c-0b3cb088e65b.html



卒業式に出席し祝辞を述べたシュミット氏は、「皆さんはAIを形作っていく存在になるでしょう」と語ったところ、会場からブーイングが巻き起こり、このブーイングは同氏の祝辞が終わるまで続いたそうです。



シュミット氏の祝辞中に巻き起こったブーイングがいかに凄まじいものだったのかは、以下の動画を再生すればよくわかります。





シュミット氏は他にも「機械がやってきています。仕事が消え、気候が悪化し、政治は分断されています。そしてあなた達の世代は自分たちが作ったわけではない混乱を受け継ぐことになります。そうした中で恐れを抱くのは合理的です」と語り、これから社会に出る卒業生たちが抱くであろうネガティブな感情に共感を示しました。しかし、会場からはブーイングが飛び交う事態となったため、シュミット氏は「まずは最後まで話を聞いてほしい」と訴えなければいけない事態に追い込まれたそうです。





また、一部の卒業生は2025年に提起されたシュミット氏の性的暴行疑惑についてもブーイングを浴びせていたと報じられています。



31歳の女性起業家が79歳グーグル元CEOシュミット氏を「性的暴行や盗撮、監視行為」で告発 | 新着ニュース | BANGER!!!（バンガー） 映画愛、爆発!!!

https://www.banger.jp/news/156981/



この他、アリゾナ大学ではシュミット氏が同大学から名誉博士号を授与されることに反対する嘆願書も作成されていた模様。



なお、2026年5月8日にセントラルフロリダ大学の芸術人文科学部およびニコルソン・コミュニケーション・メディア学部の卒業式で祝辞を述べたタヴィストック・デベロップメント・カンパニーの最高経営責任者であるグロリア・コールフィールド氏も、スピーチの中でAIに言及したところ卒業生からブーイングを浴びる事態となっていました。

