Googleで女性上司によるセクハラ被害を訴えた男性社員が逆に解雇されてしまう

Googleに在籍していた男性が女性の上司によるセクハラ被害を報告し、対処を求めるも逆に解雇されてしまう事態が発生しました。解雇された男性はGoogleと女性上司を相手取り、不当解雇を主張して損害賠償を求める訴訟を起こしています。 Google exec fired after female boss groped him at drunken bash https://nypost.com/2023/01/28/google-exec-fired-after-female-boss-groped-him-at-drunken-bash/ Googleの元幹部のライアン・オロハン氏は2019年12月に開かれたパーティーの際に、オロハン氏の上司で最高経営責任者の1人であるティファニー・ミラー氏に性的被害を受けたことを報告しています。パーティーの中でアジア系のミラー氏はオロハン氏の腹部を触り、「あなたはアジア人女性が好みであることを知っています、今のアジア人の妻との結婚生活では刺激不足です」と述べたとされています。

2023年01月31日 13時36分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

