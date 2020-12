GoogleのAI研究者が解雇された一件でサンダー・ピチャイCEOが全社員に宛てたメール全文

by FinnishGovernment GoogleがAI研究者に対して「論文の撤回か辞任か」を求めた一件が、研究者が黒人女性であったことを含めて、大きな問題であると多方面から指摘されています。Googleは従業員からも強い非難を受け続けていることから、サンダー・ピチャイCEOは全従業員宛でメールを送信。この内容をニュースサイト・AXIOが入手したとして報じています。 Google CEO Sundar Pichai pledges to investigate exit of top AI ethicist Timnit Gebru - Axios https://www.axios.com/sundar-pichai-memo-timnit-gebru-exit-18b0efb0-5bc3-41e6-ac28-2956732ed78b.html 2020年12月4日、Googleが倫理的AIチームのテクニカルリーダーであるティムニット・ゲブル博士を解雇したことが報じられました。これは、ゲブル博士がGoogleのAIについて問題を指摘する論文を提出したところ、Googleが論文の撤回を求め、撤回に応じなかったゲブル博士にGoogleが辞任を求めたという流れです。 Googleが倫理的AIチームのテクニカルリーダーを解雇 - GIGAZINE

