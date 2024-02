Googleのスンダー・ピチャイCEOがマルチモーダルAI・Geminiの過剰な多様性問題を「まったく容認できない」とコメント

Google CEO: Gemini AI photo diversity scandal ‘offended our users’ - The Verge https://www.theverge.com/2024/2/28/24085445/google-ceo-gemini-ai-diversity-scandal-employee-memo

・関連記事

GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている - GIGAZINE



Googleドキュメントでより非差別的な用語を推奨してくる入力支援ツールに対し「地獄のように迷惑」と非難の声 - GIGAZINE



検閲なしのチャットAI「FreedomGPT」はChatGPTのような安全フィルターがなく倫理観皆無で「ヒトラー称賛」「対ホームレス発砲提案」などやりたい放題 - GIGAZINE



「モザイク画像の解像度を64倍にする研究」が人種差別の議論に発展、非難を集めた研究者はアカウントを停止 - GIGAZINE



中国を含む各国版のGoogleで「天安門事件」を画像検索するとどうなるのか? - GIGAZINE

2024年02月29日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.