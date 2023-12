無料で商用利用も可能なファンタジーマップを作るためのブラシをダウンロードできる「Fantasy Map Brushes」

・関連記事

AdobeのPhotoshopやIllustratorでもテキストベースで画像やエフェクトを生成できるようになるAI「Firefly」では一体どんなことができるのか中の人に見せてもらってきた - GIGAZINE



タップするだけで1000通り以上の服をデザインできて衣装のアイデアを練る時に最適な「Fashion Design Flat Sketch」レビュー - GIGAZINE



AdobeがAIで作られたストック写真を販売 - GIGAZINE



Adobeが画像生成AI「Firefly エンタープライズ版」で作った画像で訴訟された場合は全額補償すると発表、自社AIは権利侵害していないという自信の表れ - GIGAZINE



Adobeが基本無料で誰でもデザイン系コンテンツをサクッと作成できる「Creative Cloud Express」を発表したので使ってみた - GIGAZINE



2023年12月29日 17時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, デザイン, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.