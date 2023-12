お掃除ロボットからクラウド接続を取り除きローカルだけで動くようにできる「Valetudo」

ロボット掃除機の動作開始コマンドや消耗品の監視、立ち入り禁止エリアの編集までさまざまなアクションを行える無料ソフトウェア「 Valetudo 」が公開されています。一番の特徴は、メーカーのサーバーを介さずにローカルで通信できるという点です。 Valetudo | Cloud replacement for vacuum robots enabling local-only operation https://valetudo.cloud/ Valetudoが サポート しているロボット掃除機は以下の通り。 ◆Xiaomi ・V1 ・1C ・1T ・P2148 ・Vacuum-Mop P ・Vacuum-Mop 2 Ultra ・X10 Plus ◆Dreame ・D9 ・D9 Pro ・F9 ・L10 Pro ・Z10 Pro ・W10 ・W10 Pro ・L10s Ultra ・D10s Pro ・D10s Plus ◆Roborock ・S5 ・S6 ・S6 Pure ・S4 ・S4 Max ・S5 Max ・S7 ・S7 Pro Ultra ・Q7 Max ◆MOVA ・Z500 ◆Viomi ・V6 ・SE ◆Cecotec ・Conga 3290 ・Conga 3790 ◆Proscenic ・M6 Pro ◆Commodore ・CVR 200 使用するには、各機種ごとに所定の 手順 でルート化し、Valetudoをインストールすれば対応が完了するとのこと。 Valetudoを使用する 利点 は、インターネット接続なしでロボット掃除機を操作できること、異なるメーカーのロボット掃除機をすべて同じインターフェースの管理画面で操作できること、サーバーを介さないのでレスポンスが速くなること、メーカーが倒産してもロボット掃除機を使い続けることができることなど。

