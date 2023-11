2023年11月21日 12時21分 メモ

Microsoftのサティア・ナデラCEOが「OpenAI従業員がMicrosoftに移籍するかOpenAIにとどまるかは自由」とコメント

by OFFICIAL LEWEB PHOTOS



OpenAIのサム・アルトマン元CEOの退任および退社が発表されたことを受けて、OpenAIの従業員の9割が「サム・アルトマン復帰と取締役全員の辞任」を求める書簡に署名しました。そんな中、Microsoftのサティア・ナデラCEOは海外メディアのCNBCに対して「OpenAIの従業員がMicrosoftに移籍するかOpenAIにとどまるかは自由」と語っています。



Microsoft CEO Satya Nadella says OpenAI governance needs to change

https://www.cnbc.com/2023/11/20/microsoft-ceo-nadella-says-openai-governance-needs-to-change-no-matter-where-altman-ends-up.html





OpenAIの共同創設者であるアルトマン氏は、CEOとしてOpenAIを主導してきましたが、OpenAIは2023年11月17日に突如アルトマン氏のCEO退任とOpenAIからの退社を発表しました。CEOを退任したアルトマン氏に対して、OpenAIの経営陣が復帰を打診したり、ナデラCEO主導での復帰交渉が行われたりしました。



突如OpenAIを追放されたサム・アルトマンに一体何が起こっているのか?時系列順まとめ - GIGAZINE





ナデラCEO主導での交渉が行われたものの、アルトマン氏がCEOに復帰することはなく、暫定CEOとしてTwitch創業者のエメット・シア氏が就任することが発表されました。



今回のOpenAIでの騒動を受けて、OpenAIに在籍する約770人の従業員のうち700人以上が「取締役会の刷新とアルトマン氏およびグレッグ・ブロックマン氏の復職」を要求する書簡に署名し、OpenAIがこの書簡を受け入れない場合は退職してMicrosoftを含めた別の企業に移籍する可能性を示唆しています。



OpenAIの従業員9割が「サム・アルトマン復帰と取締役全員の辞任」を要求し辞めなければ新会社に行くと脅迫、対立相手とされるイルヤ・サツキヴァーもアルトマン派に転身 - GIGAZINE





OpenAI従業員からの書簡についてナデラCEOは「OpenAIの従業員がこのままOpenAIにとどまるか、Microsoftに移るかどうかは選択の余地があります。どちらの選択も尊重されるべきですが、Microsoftには独自に革新を続けるために必要なものがそろっています」と語り、OpenAIから移籍する従業員をMicrosoftが受け入れる姿勢を表明しています。



その後、2023年11月20日にナデラCEOは、アルトマン氏やOpenAIの元社長のグレッグ・ブロッグマン氏らを新しい人工知能研究グループの一員としてMicrosoftに迎える予定であることを明かしました。



Microsoftがサム・アルトマンら元OpenAIメンバーの入社を発表 - GIGAZINE





なお、アルトマン氏のMicrosoft移籍については記事作成時点で保留中で、アルトマン氏の解雇に賛同したOpenAIの取締役全員が辞任した場合、アルトマン氏がOpenAIに戻る意向であることが報じられています。



ナデラCEOは一連の騒動について「アルトマン氏らがどこへ行こうとも、OpenAIの既存のガバナンス構造を変化させる必要があることは明らかです。今後MicrosoftはOpenAIの取締役会と議論を進めていく予定です」と述べています。