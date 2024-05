AppleがAIデータセンター向けの新しい専用チップを開発中との報道

Apple reportedly developing new dedicated chip for AI data centers https://9to5mac.com/2024/05/06/apple-new-chip-ai-data-centers/ ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、Appleはデータセンター向けのAIチップを開発中で、2024年6月に開催予定の WWDC24 で発表予定のAI機能の一部を実行する可能性があるとのこと。 ウォール・ストリート・ジャーナルに情報を提供した関係筋は、「Appleはデータセンターのサーバー上でAIソフトウェアを実行するように設計された独自チップの開発に取り組んでおり、AI軍拡競争における重要な優位性をもたらす可能性があります」と語っています。

Appleは人工知能(AI)に 多額の投資 を行っており、間もなく独自の生成AIをリリースすると目されています。そんなAI分野への投資として、新たにAppleがAIデータセンター用の専用チップを開発していると報じられました。 Apple Is Developing AI Chips for Data Centers, Seeking Edge in Arms Race - WSJ https://www.wsj.com/tech/ai/apple-is-developing-ai-chips-for-data-centers-seeking-edge-in-arms-race-0bedd2b2

2024年05月07日 10時37分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

