Appleはすでに社内で業務に独自のチャットAI「Apple GPT」を活用している



「Apple GPT」と呼ばれる独自のチャットAIの開発中であることが報告されているAppleが、社内の業務にすでにApple GPTを導入していることを、Bloombergの記者でAppleの内部事情に詳しいマーク・ガーマン氏が報告しています。



AIに対して慎重な姿勢を示すAppleのティム・クックCEOは、過去に「AI技術には可能性があるものの、まだ解決すべき問題が数多く存在します」と述べており、これまでAppleではAI開発が盛んではありませんでした。また、クック氏は将来的にAppleが自社製品にAIを取り入れることを認めつつも、「それはとても慎重に行われます」とコメントしています。



しかしGoogleのチャットAI「Bard」やMetaの大規模言語モデル「Llama 2」など、競合他社の相次ぐAI製品の発表を受けて、AppleもAI開発に乗り出しており、ガーマン氏はApple内の複数のチームがAI開発に関する機密プロジェクトに協力していると報告しています。





また、ガーマン氏は、Appleは大規模言語モデルを開発するための「Ajax」と呼ばれるフレームワークを構築していることを報告しています。この「Ajax」はAppleの機械学習開発を統合するために2022年に初めて構築されたもので、Googleの機械学習フレームワーク「Jax」をベースに、独自に開発されたとのこと。



さらに、このAjax上で開発された大規模言語モデルをベースにApple独自のチャットAIも開発されており、一部のエンジニアからは「Apple GPT」と呼ばれていることをガーマン氏は報告しています。2022年末に小規模なエンジニアリングチームによって実験的に開発されたApple GPTは、基本的にBardやChatGPTを再現したウェブアプリケーションで、Apple社内からのアクセスに限定されているとのこと。



ガーマン氏は、このApple GPTを使用して、Appleの従業員が「トレーニングされたデータに基づいて将来的な機能のプロトタイプを作成し、テキストの要約、質問に答える」ことに役立てていると報告。一方でガーマン氏は「Apple GPTなどのAI製品が最終的に消費者にどう提供されるかは不明です」と述べつつも、AppleのアシスタントAI「Siri」のメジャーアップグレードのためにApple GPTなどを導入する可能性があることを示唆しています。



また、AppleはApple GPTを含むさまざまな生成AIを日々の業務に取り入れることを推進しており、ガーマン氏は「AppleCareのサポートスタッフがユーザーを支援するために生成AIを用いることは、AppleにおけるAI開発のほんの始まりに過ぎないと確信しています」と述べています。





Apple GPTを含むAppleのAI関連製品は、情報漏えい対策や誤った情報の生成への対策など、慎重な開発が行われ、早ければ2024年に消費者向けに発表される可能性があるとされています。