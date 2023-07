2023年07月24日 10時37分 ネットサービス

Twitterが間もなく「X」にリブランディングされ消滅するとイーロン・マスクが予告



Twitterを買収したイーロン・マスク氏が、Twitterが間もなく「X」にリブランディングされると予告しています。マスク氏はTwitter買収後、同社を「X」と呼ばれる企業に統合していました。



Twitter is being rebranded as X - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/23/23804629/twitters-rebrand-to-x-may-actually-be-happening-soon





Elon Musk says an ‘X’ will soon mark the spot where Twitter used to be | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/07/23/elon-musk-says-an-x-will-soon-mark-the-spot-where-twitter-used-to-be/



Elon Musk teases imminent Twitter rebrand to X

https://appleinsider.com/articles/23/07/23/musk-warns-twitter-rebrand-to-x-will-happen-soon



2023年7月23日、イーロン・マスク氏は「間もなく我々はTwitterブランドに徐々に別れを告げていく予定です」とツイートしました。



And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk)



続けて、「十分に優れたXロゴが今夜投稿されれば明日世界中で公開されることになります」とツイート。



If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk)



他にも、「Deus X」とツイートしたり、Twitterブランドとロゴがなくなろうとしているというツイートにリプライしたりしています。



Deus X — Elon Musk (@elonmusk)



また、「イーロン・マスクがやってくるまで誰も話さない」と題されたTwitterスペースにも参加し、Twitterのブランドおよびロゴ変更について「バーナーで建物からTwitterのロゴを取り外しているところ」とコメントしました。



その後、7月24日に入ってからは、X.comがtwitter.comにリダイレクトされるようになり、Twitterの鳥のロゴがXロゴに置き換わることになるともツイートしています。



https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk)



ニュースメディア・Platformerの編集長であるゾーイ・シファー氏は、「マスク氏は昨夜にTwitterの従業員に対して会社をXに変更するというメールを送信しました。(ただし、TwitterはすでにXに社名を変更済みであるため、これはロゴの変更を指しているものと思われます)マスク氏はこれがTwitterのメールアドレスから送られる最後のメールであるとも付け加えています。なお、Twitterは以前、鳥のロゴを『最も認知度の高い資産』と述べていました」とThreadsに投稿しています。





その後、マスク氏はテスラ投資家のSawyer Merritt氏が投稿したXのロゴを示す動画を気に入ったのか、再ツイートする形で紹介しています。



pic.twitter.com/IwcbqMnQtA — Elon Musk (@elonmusk)



マスク氏は過去20年以上にわたってほぼすべてのものに「X」の文字を使用してきました。twitter.comにリダイレクトされることになるX.comは電子決済サービスPayPalの元の名前です。また、マスク氏の保有する宇宙開発企業の名前は「SpaceX」で、電気自動車メーカーのテスラでは車両名に「X」を含むものが存在します。これらにならい、マスク氏はTwitterを「すべてを備えたアプリX」にしたいと語っていました。



Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk)



なお、マスク氏の言及する「すべてを備えたアプリX」は、中国のWeChatのようなメッセージングサービスをベースとしたソーシャルメディアやショッピングなど、あらゆる機能を網羅したアプリを指すものと考えられており、実際、マスク氏は過去にTwitterをWeChatに変えたいと語ったことがあります。