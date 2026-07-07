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xAIの名称が「SpaceXAI」に変更される


イーロン・マスク氏が立ち上げたAIスタートアップのxAIが、名称を「SpaceXAI」に変更しました。

SpaceXAI
https://x.ai/

イーロン・マスク氏は2023年7月にAIスタートアップのxAIを設立。

イーロン・マスクがAIスタートアップ「xAI」の設立を発表 - GIGAZINE

by Steve Jurvetson

その後、2025年3月にxAIはマスク氏が買収したX(旧Twitter)を買収しました。

xAIがXを買収したとイーロン・マスクが発表 - GIGAZINE


そんなxAIを、マスク氏がCEOを務める宇宙開発企業のSpaceXが2026年2月に買収。マスク氏はSpaceXがxAIを買収すると発表した際、「宇宙ベースのAI」構想を発表しました。

イーロン・マスクのSpaceXがxAIを正式に買収 - GIGAZINE


さらに、2026年5月初頭にはマスク氏が自身のXアカウント上で「xAIは独立した会社としては解散することとなるため、今後はSpaceXのAI製品である『SpaceXAI』となります」とポストしていました。


そして2026年7月7日4時29分、xAIの公式Xアカウントだった@xaiが@SpaceXAIに変更され、「我々は今、SpaceXAIとなりました」と投稿。


xAIのロゴ


形を変えますが、確かに「xAI」の名残があります。


SpaceXAI


xAIの公式サイトも「SpaceXAI」に改名されています。ロゴでは「Space」部分が省略されているようです。

SpaceXAI
https://x.ai/


なお、マスク氏は改名ポストをリポストしていますが、記事作成時点ではこれについて特に言及していません。

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in AI,   動画, Posted by logu_ii

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