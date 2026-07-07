xAIの名称が「SpaceXAI」に変更される
イーロン・マスク氏が立ち上げたAIスタートアップのxAIが、名称を「SpaceXAI」に変更しました。
SpaceXAI
https://x.ai/
イーロン・マスク氏は2023年7月にAIスタートアップのxAIを設立。
イーロン・マスクがAIスタートアップ「xAI」の設立を発表 - GIGAZINE
by Steve Jurvetson
その後、2025年3月にxAIはマスク氏が買収したX(旧Twitter)を買収しました。
xAIがXを買収したとイーロン・マスクが発表 - GIGAZINE
そんなxAIを、マスク氏がCEOを務める宇宙開発企業のSpaceXが2026年2月に買収。マスク氏はSpaceXがxAIを買収すると発表した際、「宇宙ベースのAI」構想を発表しました。
イーロン・マスクのSpaceXがxAIを正式に買収 - GIGAZINE
さらに、2026年5月初頭にはマスク氏が自身のXアカウント上で「xAIは独立した会社としては解散することとなるため、今後はSpaceXのAI製品である『SpaceXAI』となります」とポストしていました。
xAI will be dissolved as a separate company, so it will just be SpaceXAI, the AI products from SpaceX— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026
そして2026年7月7日4時29分、xAIの公式Xアカウントだった@xaiが@SpaceXAIに変更され、「我々は今、SpaceXAIとなりました」と投稿。
We are now @SpaceXAI. pic.twitter.com/ema66xDWC9— SpaceXAI (@SpaceXAI) July 6, 2026
xAIのロゴ
形を変えますが、確かに「xAI」の名残があります。
SpaceXAI
xAIの公式サイトも「SpaceXAI」に改名されています。ロゴでは「Space」部分が省略されているようです。
SpaceXAI
https://x.ai/
なお、マスク氏は改名ポストをリポストしていますが、記事作成時点ではこれについて特に言及していません。
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