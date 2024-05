ジャック・ドーシーがBlueskyの取締役を退任していたことが判明

「Twitter」(現X)創業者のジャック・ドーシー氏が、「Bluesky」の取締役会を離れていたことが明らかになりました。



「Bluesky」は、もともとTwitterの社内プロジェクトとしてスタートしたSNSです。Bluesky PBLLC(現Bluesky PBC)はTwitterの子会社ではない独立会社として創業しましたが、独立するにあたり、Twitterとの間で「取締役を1人選ぶ」という取り決めが行われ、ドーシー氏が取締役として参加しました。





Bluesky開発チームのテクニカルアドバイザー・Why氏に直接聞いたところ、ドーシー氏はBlueskyが掲げる「分散化の理念」に共感しており、取締役だからといって何か指示してくることはなく、BlueskyやAT Protocolの開発にも関わっていないとのことでした。



ドーシー氏は2024年5月4日、Xで「まだBlueskyの取締役なのですか?」と質問されて、さらっと「no(いいえ)」と回答。





ドーシー氏はこれ以上はなにも言及しませんでしたが、Blueskyの公式アカウントがドーシー氏退任の事実を認める形で投稿を行いました。



Blueskyは、ドーシー氏による資金調達と立ち上げへの協力に感謝した上で、新たな取締役を求めていることを明らかにしています。



We sincerely thank Jack for his help funding and initiating the bluesky project. Today, Bluesky is thriving as an open source social network running on atproto, the decentralized protocol we have built.

With Jack’s departure, we are searching for a new board member for the Bluesky public benefit company who shares our commitment to building a social network that puts people in control of their experience. More to come!