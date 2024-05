謎のレトロフレーバーが何味なのかさっぱりわからない「#What The Fanta」シリーズ第3弾「ファンタ ミステリーレトロ」を飲んでみた

「ファンタ」ブランドから、SNSなどで話題となった「#What The Fanta」の第3弾として、2024年5月27日(月)から「 ファンタ ミステリーレトロ 」が新発売となります。一歩早く、GIGAZINE編集部に「ファンタからの挑戦状」が届いたので、いったいこの「ミステリーレトロ」は何味なのか、飲んでみました。 海外で話題沸騰! 「#What The Fanta」シリーズ第3弾は、謎の「レトロ」フレーバー! 「ファンタ ミステリーレトロ」 あの頃の懐かしい見た目と味わいで 5月27日(月)から期間限定で全国新発売 https://www.coca-cola.com/jp/ja/media-center/news-20240520-11 「ファンタからの挑戦状」とともに箱が送られてきました。

・関連記事

白桃の華やかな香りにシュワシュワの炭酸がマッチしてさっぱり爽やかに仕上がった「ファンタ白桃 700mlPET」試飲レビュー - GIGAZINE



ゴールデンキウイのトロピカルな香りと甘酸っぱさが堪能できる「ファンタ ゴールデンキウイ+ソルト」試飲レビュー - GIGAZINE



まるでヨーグルトをそのままドリンクにしたような風味を楽しめる「ファンタ ヨーグルラッシュ」を飲んでみた - GIGAZINE



塩スイカ味の「ペプシ ソルティーウォーターメロン」は一体何味なのか? - GIGAZINE



キュウリ風味の「ペプシアイスキューカンバー」の真の味やいかに? - GIGAZINE



2024年05月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.