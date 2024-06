2024年06月16日 11時00分 サイエンス

オメガ3脂肪酸サプリが攻撃性を最大28%減少させるという研究結果



EPAやDHAなど、オメガ3脂肪酸として知られる成分に人間の攻撃性を減少させる可能性があることが指摘されました。



ペンシルバニア大学の研究者たちは、オメガ3脂肪酸を含んだサプリメントが人間の攻撃性に及ぼす影響について、過去に行われた小規模な研究に対するメタアナリシスを実施して調査しました。





計3918人を対象とした29の試験を調べた結果、全試験において緩やかではあるが顕著な短期的効果が認められ、年齢、性別、医学的診断、治療期間と投与量など複数の異なる変数を加味して、サプリメントの接種により人間の攻撃性が最大28%減少したことが確かめられたとのこと。



研究を主導した神経犯罪学者のエイドリアン・レイン氏は「住んでいる地域や国にかかわらず、攻撃性を軽減するためにオメガ3サプリメントを投与する時代が来たと思います」とコメント。「少なくとも、攻撃的な子どもの治療を求める親は、子どもが受ける治療に加えて、毎週魚を1、2皿余分に摂取させることも有効であることを知っておくべきです」と付け加えました。





なお、厚生労働省はオメガ3脂肪酸のサプリメントについて、アメリカ国立衛生研究所の資料を翻訳したものを公開し、「普段の食事に海産物を取り入れることは健康によいことです。ただし、オメガ3脂肪酸サプリメントが効果的かどうかは不明です。 オメガ3脂肪酸サプリメントを利用しようと考えているなら、医療スタッフに相談しましょう。妊娠中や授乳中の場合、血液凝固に影響する薬剤を取っている場合、海産物にアレルギーがある場合、子どもにオメガ3脂肪酸サプリメントを与えようと考えている場合は、自分自身または自分の子どもの担当医療スタッフに相談することが特に重要です」と案内しています。



