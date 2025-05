Ciscoが量子コンピューティングの実用化を最大10年短縮できる量子ネットワークエンタングルメントチップを発表、同時に量子ネットワーク技術を構築するための専用研究所も開設

Cisco Quantum Labsでは量子ネットワークエンタングルメントチップのほか、エンタングルメント分散プロトコル、分散量子コンピューティングコンパイラ、量子ネットワーク開発キット、量子真空ノイズを用いた量子乱数生成器など、量子ネットワークスタックのビジョンを完成させるための重要なコンポーネントの研究・開発も進められています。 同時に、Ciscoはポートフォリオ全体にポスト量子暗号(PQC)標準を実装することで、ポスト量子の世界でも従来のネットワークの安全性が確保されることを目指すと記しました。 以下はCisco Quantum Labsの紹介動画です。 Cisco's quantum leap: Unveiling our research labs - YouTube

Cisco quantum computing: new entanglement chip speeds timeline - Fast Company https://www.fastcompany.com/91329302/cisco-quantum-computing-new-entanglement-chip-timeline Cisco shows quantum networking chip - iTnews https://www.itnews.com.au/news/cisco-shows-quantum-networking-chip-616985 Cisco unveils prototype quantum networking chip | Network World https://www.networkworld.com/article/3978702/cisco-unveils-prototype-quantum-networking-chip.html Cisco Pulls Together A Quantum Network Architecture https://www.nextplatform.com/2025/05/06/cisco-pulls-together-a-quantum-network-architecture/ 既存の量子プロセッサは数百量子ビットしか搭載していませんが、アプリケーションには数百万量子ビットが必要です。しかし、最も野心的な量子コンピューティングのロードマップでさえ、2030年までに数千量子ビットの実現を目標としているに過ぎません。

Ciscoは量子インターネットの基盤となる量子ネットワーク技術を開発しています。新たに、量子コンピューティングの実用化を何年も早くすることが可能な量子ネットワークエンタングルメント(量子もつれ)チップを発表しました。同時に量子科学者とエンジニアが量子ネットワーク技術を構築するための専用研究所となる「 Cisco Quantum Labs 」の開設も発表しています。 Quantum Networking: How Cisco is Accelerating Practical Quantum Computing - Cisco Blogs https://blogs.cisco.com/news/quantum-networking-how-cisco-is-accelerating-practical-quantum-computing

2025年05月07日 12時43分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Cisco unveils quantum network entangleme….