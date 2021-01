新型コロナウイルス対策のためビタミンD摂取量を増やすよう200人以上の科学者・医師が要望

「こうすれば新型コロナウイルスに感染しなくなる」という方法はありませんが、少なくとも、ビタミンDの濃度が低いと新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染しやすくなり、重症化もしやすくなることは確かであるとして、科学者・医師ら200人以上がビタミンDの摂取量をすぐに増やすよう求める公開書簡を出しています。 #VitaminDforAll: 100+ Authorities Call For Vitamin D To Combat COVID19 https://vitamindforall.org/letter.html

2021年01月19日 17時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

