2020年06月24日 12時30分 メモ

失明を引き起こす可能性がある危険な手指消毒液が製造されていると公的機関が警告



世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスの感染を防ぐために、多くの人々が消毒液やマスクなどを買い求めています。そんな中、「新型コロナウイルスに効く」と信じ込んだ人々が洗剤や消毒剤を誤って使用して中毒になるといった事例も報告されていますが、新たに「失明を引き起こす危険がある有害な手指消毒剤が製造されている」とアメリカ食品医薬品局(FDA)が警告しました。



FDA advises consumers not to use hand sanitizer products manufactured by Eskbiochem | FDA

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-advises-consumers-not-use-hand-sanitizer-products-manufactured-eskbiochem



9 Hand Sanitizers May Be Toxic, F.D.A. Warns - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/06/22/health/fda-Eskbiochem-toxic-hand-sanitizer-virus.html



Toxic methanol that causes blindness found in hand sanitizers, FDA warns | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2020/06/toxic-methanol-that-causes-blindness-found-in-hand-sanitizers-fda-warns/





FDAが使用を避けるように警告しているのが、メキシコのEskbiochemというメーカーによって製造された9種類の手指消毒剤です。これらの製品に含まれる成分についてFDAがテストしたところ、そのうち2種類から一般的な手指消毒剤で使用されるエタノールではなく、人体にとって有害なメタノールが使用されていることが判明したとのこと。



CleanCare No Germという名称の製品では28%のメタノールが、Lavar Gelという製品ではなんと81%ものメタノールが含まれていたとのことで、FDAは「メタノールは手指消毒剤への使用が許容された成分ではありません」と指摘。メタノールが使用された製品を使用した心当たりがある人は、即座に治療を受けるべきだと警告しています。Eskbiochemは2020年6月22日にFDAからの警告を知ったとのことですが、記事作成時点では製品の回収などは行っていないそうです。





メタノールはアルコールの中で最も単純な分子構造を持っていますが、非常に毒性が強く、飲み込んだり吸入したり皮膚から摂取したりすると体に害を及ぼす可能性があります。子どもはわずか30ミリリットルのメタノールを飲むだけで死んでしまう危険性があるほか、それ以下の量でも大人が失明してしまう可能性もあるとのこと。一般的にメタノール中毒の事例は違法な蒸留酒や誤飲によるものが多く、イランでは「飲酒が新型コロナウイルスに効く」と信じた人々が密造酒を飲み、27人がメタノール中毒で死亡した事件が報告されています。



「飲酒が新型コロナウイルスに効く」と信じて27人がメタノール中毒で死亡 - GIGAZINE





体内でメタノールはホルムアルデヒドに代謝され、さらにギ酸へと代謝されます。ホルムアルデヒドの体内半減期はおよそ1分でありギ酸への代謝も迅速に行われることから、ホルムアルデヒドの毒性はそれほど問題になりませんが、ギ酸による代謝性アシドーシスで体内に酸が蓄積され、臓器の損傷が引き起こされる危険性があるとのこと。また、ギ酸は視神経にも蓄積するため、永久的な失明といった深刻な損傷をもたらす可能性もあるそうです。



メタノールが含まれる手指消毒剤を使用することにより、吐き気・おう吐・下痢などの消化器系の問題・頭痛・めまい・目のかすみといった症状が出るほか、重症化すると心拍数の低下や腎臓の機能不全、意識の喪失などをもたらして最悪の場合は死に至るとFDAは警告。メタノール中毒は密造酒の飲用や誤飲によるものが多いものの、メタノールは皮膚からも吸収されてさまざまな症状を引き起こす危険があるため、うっかりメタノール入りの手指消毒剤を使った場合は速やかに水で洗い流す必要があります。



記事作成時点では手指消毒剤によるメタノール中毒の被害は報告されていないそうですが、Eskbiochem製の手指消毒剤を使用している場合はただちに使用を中止して、適切な危険物廃棄用のコンテナに捨てることをFDAは推奨しています。「これらの製品を排水口に流さないでください」と、FDAは述べました。