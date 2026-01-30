2026年01月30日 22時00分 サイエンス

ビタミンDとオメガ3脂肪酸は抗うつ薬よりもうつ病に大きな効果がある



カルシウムや骨の代謝に欠かせない栄養素で、紫外線を浴びることで体内に合成されるビタミンDと、必須脂肪酸のひとつで青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、抗うつ薬よりもうつ病に対して大きな効果を発揮すると、ゲーム開発者でありサイエンスコミュニケーターのニッキー・ケースさんが解説しています。



Vitamin D & Omega-3 have a larger effect on depression than antidepressants

https://blog.ncase.me/on-depression/





◆抗うつ薬

2018年に公開されたうつ病に対する抗うつ薬の有効性を検証したメタアナリシスによると、うつ病に対して最良の効果を発揮する抗うつ薬の効果量は、プラセボ(偽薬)と比較すると約「0.4」です。





◆オメガ3脂肪酸

これに対して、オメガ3脂肪酸とうつ病の関係を調べたランダム化試験の結果をまとめたメタアナリシスでは、以下の用量反応曲線が得られました。グラフの縦軸が効果量で、横軸はオメガ3脂肪酸の一種であるDHAから、同じくオメガ3脂肪酸の一種であるEPAの量を引いた量です。最も高い効果量が得られたのは、DHAをEPAよりも1～2g多く摂取した時で、効果量は「0.558」でした。





これは別のメタアナリシスの結果とも一致しています。この研究では、EPA含有量が60％以上のサプリメントを約1g摂取することが、うつ病対策に最も効果的であると結論付けています。なお、この場合の効果量は「1.03」となっているそうです。



別のメタアナリシスでも、EPA含有量が60％以上のオメガ3脂肪酸サプリメントを1～2g摂取することがうつ病対策に最適であるという結論が出ていますが、この研究では効果量が「0.43」とされています。



これらの研究結果から、ケースさんは「EPA含有量が60％以上のオメガ3脂肪酸サプリメントを1日1500mg摂取した場合」が、うつ病対策に最も高い効果を得られると言及しています。





ほとんどの公的医療機関は「健康な成人はEPAとDHAを合わせて1日250～500mg摂取すること」を推奨しています。これはうつ病への最適な効果を得られる摂取量の3分の1です。



なお、オメガ3脂肪酸を1日1500mg摂取すると、全般的な認知能力が向上するという研究結果もあります。



◆ビタミンD

うつ病に対するビタミンDの影響を調べたメタアナリシスから得られた用量反応曲線が以下。縦軸が効果量で、横軸がビタミンDサプリメントの摂取量を示しています。破線が95％信頼区間で、効果量がマイナスになっているのはうつ病症状の軽減を測定したグラフだからです。ビタミンDを1日5000IU(0.125mg)摂取した場合の効果量が「1.82」で、95％信頼区間の範囲では効果量が「0.98～2.66」となります。下限の「0.98」でも、抗うつ薬よりもうつ病に効果的であることは明らかです。





他のビタミンDとうつ病の関係を調べたメタアナリシスでも、ほぼ同様の効果が得られることが明らかになっています。例えば、2000IU(0.05mg)以上のビタミンDを摂取した場合の効果量は「0.407」であるという研究結果と、1日2800IU(0.07mg)のビタミンDを摂取した場合の効果量は「1.23」であるという研究結果があります。



これらの研究結果を踏まえ、ケースさんはビタミンDの1日摂取量として4000IU(0.1mg)を推奨しています。これは多くの公的機関が推奨するビタミンD摂取量の最大容量だからです。





日本人だと約80％がビタミン不足であるという研究結果があります。ビタミンD不足ではない人でも、ビタミンDを摂取することでうつ病に効果的であることが明らかになっています。



ケースさんは「ビタミンDとオメガ3脂肪酸の摂取は、低リスクで大きなリターンが得られる可能性があるということです。これは期待値の高い賭けのようなものです。ビタミンDやオメガ3脂肪酸のサプリメントは安全で安価で市販されており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と認知機能にも良い副作用があります」と言及しました。

