ウェブブラウザで動作するCADアプリ「CADmium」が開発中

CADmiumは鋭意開発中で、開発貢献者も随時募集しています。特に、「UIデザイナー」「Rustに詳しいエンジニア」「SvelteKitに詳しいエンジニア」の手が足りていないとのこで、興味がある人は CADmiumのDiscoverサーバー から連絡するように求められています。 なお、CADmiumのソースコードは以下のリンク先で公開されています。 GitHub - CADmium-Co/CADmium: A CAD program that runs in the browser https://github.com/CADmium-Co/CADmium

「 CADmium 」はブラウザ上で動作するオープンソースのCADアプリです。CADmiumは趣味用途のCADアプリとして十分な機能の実装を目標として開発が進んでおり、機能改善のために開発貢献者を募集しています。 CADmium: A Local-First CAD Program Built for the Browser https://mattferraro.dev/posts/cadmium CADmiumは3Dプリンター愛好家などをメインターゲットにしたCADアプリで、「一般的なCADアプリの機能の80%」を実装することを目標としています。CADmiumの大きな特徴はブラウザ上で動作することで、処理はサーバーではなくブラウザ内で完結します。このため、「CADデータがどこかにアップロードされる」ということはありません。

・関連記事

プロジェクタースクリーン「キクチ GRANDVIEW GFP」が壊れたので3Dプリンターで修理してみたよレポート - GIGAZINE



基板をイチから設計&部品をはんだ付けしてオリジナルの電源冗長化ボードを製作してみた - GIGAZINE



コードを元にプリント基板を設計できるツール「atopile」がリリースされる、どんなメリットがあるのか? - GIGAZINE



Apple・ピクサー・Adobe・NVIDIA・Autodeskが3Dフレームワークの標準化を目指す団体「AOUSD」を結成 - GIGAZINE



無料の画像編集ツールでありオープンソースで約17年も開発され続ける「Inkscape」を開発者が語る - GIGAZINE



2024年05月24日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.