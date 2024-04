Blueskyの中の人に「Blueskyの野望」「Blueskyの収益化計画」「Bluesky公式サーバーのスペック」「APIが使えなくなることはあるのか」「ジャック・ドーシーとBlueskyの関係」など今知りたいことを全部聞いてきました

2024年4月14日(日)に大阪で開催された「Bluesky Meetup in Osaka Vol.2」では、Bluesky開発チームのテクニカルアドバイザーを務めるWhy氏に対してユーザーが何でも質問できる質疑応答タイムが設けられました。さらに、質疑応答タイムの後にWhy氏に直接インタビューする機会を得られたので、GIGAZINE編集部がBlueskyについて気になっていることを時間の許す限り聞いて答えてもらいました。



Bluesky Meetup in Osaka Vol.2の質疑応答タイムでは、ユーザーからWhy氏に対して「鍵アカウントの実装予定はありますか?」「AT Protocolに○○という機能を追加する予定はありますか?」といった質問が数多く寄せられ、すべての質問にWhy氏が詳しく答えていました。質疑応答中にはWhy氏の「やることリスト」に追加されるアイデアも続々飛び出す充実の展開に。そんな質疑応答タイムのやり取りは以下の記事でチェックできます。



Blueskyの開発者に「鍵アカウントの実装予定は?」「日本支社の設立予定は?」など何でも聞けるイベントが開催されたので行ってみたら開発者の「やることリスト」に追加されるアイデアが続々飛び出す充実のイベントでした - GIGAZINE





そして、質疑応答タイムの後にはWhy氏とイベント運営チームがGIGAZINE編集部のためにインタビュー時間を設けてくれたので、Blueskyについて気になっていることをあれこれ質問してみました。



GIGAZINE(以下、G):

まず最初に、最も気になっていることを質問させていただきます。現時点ではBlueskyはドメイン販売サービスのみを有料サービスとして提供していますが、今後はどのような収益化手段を計画していますか?



Why氏(以下、Why):

これは確定している計画ではありませんが、クリエイティブなコンテンツを投稿するユーザーのためのサブスクリプションサービスのようなものの実装を検討しています。各ユーザーがクリエイターに対して料金を支払い、そのうち数%をBlueskyが手数料として得る仕組みです。詳細は明かせませんが、私たちはネットワーク全体をより良くしつつ収益化できるシステムの構築を目指しているのです。



G:

なるほど。それでは、現時点のBluesky公式サーバーのスペックを教えてください。Blueskyユーザー数は2024年2月に500万人を突破しました。一体どのような構成のサーバーで500万人以上のユーザーを支えているのですか?



We just crossed 5M people total on the network! ????



[image or embed]