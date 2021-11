2021年11月30日 10時02分 ネットサービス

Twitterの創業者ジャック・ドーシーがCEO退任を発表、後任人物は?



Twitterの創業者であり2015年からCEOを務めてきたジャック・ドーシー氏がCEOを退任すると発表しました。後任には同社のCTOを務めてきたParag Agrawal氏が就任します。



Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏は、2006年にTwitterの前身であるObviousを設立。設立からしばらくの間はCEOの職を務めてきましたが、2008年に辞任を余儀なくされます。しかし、2015年に再びTwitterのCEOに就任するため同社へ舞い戻っており、2021年11月28日には「私はTwitterが好きです」とツイートしていました。





そして2021年11月30日、同氏はTwitterのCEOを退任することを発表。ドーシー氏はCEO退任について「TwitterのCEOに就任するParagに対する私の信頼は深いです。過去10年間の彼の仕事ぶりはTwitterに変革をもたらしてきました。彼のスキル、心、そして魂に深く感謝しています。ついにParagがTwitterを率いる時が来ました」「創業者の影響や方向性から解放され、Twitterが自立できることが重要だと思います。これが私の決断であると皆さんに理解していただきたいです。当然、私にとっても大変な決断です。なぜなら私はこのサービスと会社が大好きで、同社で働く従業員の皆さんが大好きだからです。CEOを退任するという決断は本当に悲しいことです……しかし、本当に幸せなことでもあります。このレベルに到達する企業は多くありません。そして、自身のエゴで自分の会社での在り方を選び続ける創設者も少なくありません。しかし、私が退任するという動きが正しい選択であったことをTwitterが証明してくれるでしょう」と説明しています。





ドーシー氏の後任としてCEOに就任するのは、2011年に広告エンジニアとしてTwitterに入社したParag Agrawal氏。同氏は2018年にTwitterのCTOに就任しており、LinkedInのインタビューによると、Agrawal氏は「消費者および収益製品およびインフラストラクチャーチーム」を率いているとのこと。



ドーシー氏はブロックチェーンや暗号資産、分散化といったテクノロジーに関心があることでよく知られていますが、Agrawal氏はWeb3.0にも関心を抱いており、Twitterが開発している分散型ソーシャルネットワークのBlueskyを主導している人物としても知られています。



Agrawal氏は「ジャックと我々のチーム全体に深く感謝しており、将来に向けて非常に興奮を覚えています」とツイートし、ドーシー氏とTwitter社員に感謝を述べています。





以下の集合写真の右から2番目にいる黒色のTシャツを着た長身の人物がAgrawal氏です。





ドーシー氏は2022年の株主総会で任期が満了するまで取締役会のメンバーであり続けます。また、パトリック・ピシェット氏は監査委員会の議長に、ブラット・テイラー氏は取締役会会長に任命されました。