Twitterの分散型ソーシャルメディアのオープン標準「bluesky」に暗号資産開発者がプロジェクトリーダーとして就任

Twitter taps crypto developer to lead decentralized social media initiative Bluesky https://www.theblockcrypto.com/linked/114709/twitter-taps-crypto-developer-to-lead-decentralized-social-media-initiative-bluesky Twitter CEO Jack Dorsey's Bluesky Project Hires Jay Graber - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/twitter-ceo-jack-dorsey-s-bluesky-project-hires-jay-graber Twitter’s decentralized social network project finally has a leader - The Verge https://www.theverge.com/2021/8/16/22627435/twitter-bluesky-lead-jay-graber-decentralized-social-web blueskyは、どんなソーシャルメディアサービスでもさまざまなソースのコンテンツを利用できるプロトコルを開発するというプロジェクト。blueskyが完成した場合、blueskyを組み込んだサービス同士でコンテンツを共有することができるようになります。 TwitterのCEOが「分散型ソーシャルメディアのオープン標準」の開発推進を発表 - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20191212-twitter-open-decentralized-standard/

