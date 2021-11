2021年11月30日 10時35分 ネットサービス

Twitterの新CEO「Parag Agrawal」氏はどのような人物なのか?



2021年11月30日、Twitterのジャック・ドーシーCEOが辞任し、最高技術責任者を務めていたParag Agrawal氏が後任に指名されました。これまで公の場に出ることが少なかったAgrawal氏について、報道機関各社が改めて解説しています。



Who Is Parag Agrawal, Twitter’s New C.E.O.? - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/11/29/technology/parag-agrawal-twitter.html



Twitter CEO Parag Agrawal key to Dorsey's plans to revamp social media

https://www.cnbc.com/2021/11/29/twitter-ceo-parag-agrawal-key-to-dorseys-plans-to-revamp-social-media.html



An introduction to Parag Agrawal, Twitter’s new CEO - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/29/22808756/twitter-ceo-parag-agrawal-jack-dorsey-bluesky-moderation



Agrawal氏はインド・ムンバイ生まれのインド人で、同国の一流大学の中でも屈指とされるインド工科大学でコンピューターサイエンスとエンジニアリングを学びました。そして2005年に渡米し、コンピューターサイエンスの博士号を取得するためにスタンフォード大学に入学。研究テーマに選んだのが、コンピュータに大量のデジタル情報を保存・検索させるデータベースの構築というものでした。



当時指導教官を務めていたジェニファー・ウィドム氏いわく「スタンフォード大学生の中でもコンピューターサイエンスの基礎となる数学と理論の理解において際立っていた」とのことで、研究テーマにもなんら問題はなかったそうですが、Agrawal氏は博士号取得前にTwitterに入社。この入社は2011年のことで、当時Twitterは社員数が1000人未満という規模だったとのこと。



世界中の数千万人から届くデータを取り扱うTwitterはAgrawal氏の専攻とも合致しており、同氏はすぐさま広告技術を監督するエンジニアリングチームの主要メンバーとして数えられるようになります。広告チームはいわゆる機械学習を社内でいち早く活用し始めたチームの1つで、Agrawal氏は機械学習を用いたターゲティング広告システムを開発して同社の収益に大きく貢献し「Distinguished Engineer」という社内賞を初めて受賞した人物になりました。





その後、Agrawal氏はトップエンジニアで構成される開発中のプロジェクトをレビューして改善するという「Twitter Architecture Group」というチームに参加。ドーシー氏が2015年にCEOに就任した際には、ドーシー氏の右腕としてTwitterアプリの「タイムライン」機能の構築に専念し、2017年に最高技術責任者に昇格しました。



最高技術者就任以降も、2019年にはドーシー氏肝いりのプロジェクトであるBlueskyの監督者に任命されており、直近では暗号資産をプラットフォーム上に組み込む技術の管理や、Twitterのアルゴリズムのミスを透明化する取り組みの支援などを行っており、画像切り抜きアルゴリズムに偏りがあるという調査結果を公表するよう促したのもAgrawal氏だったとのこと。



Twitterが「人種差別をなくすため自動トリミングをやめる」と発表 - GIGAZINE





Agrawal氏はエンジニア畑の出身で社外的には知名度の低い人物ですが、社内においてその信頼は厚く、今回のCEO就任に際しては取締役会は満場一致でAgrawal氏を任命。ドーシーCEOに至っては、「My trust in him as our C.E.O. is bone-deep(私は骨の髄からCEOとしての彼を信頼しています)」というコメントを寄せています。



Agrawal氏は自身のTwitter上で、「@jackと私のチームに深い感謝の念と、未来への大きな興奮を感じています」とコメントしています。