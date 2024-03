SNS「Bluesky」のジェイ・グレイバーCEOが「Twitterから独立した理由」「BlueskyとAT Protocolの関係」などを語る

・関連記事

ついにX(旧Twitter)に似たSNS「Bluesky」が招待制を廃止して誰でも参加可能になったのでアカウント作成方法をまとめてみた - GIGAZINE



「Bluesky」で本人認証をする方法、Twitterと違って無料&自分で全部可能 - GIGAZINE



Twitter代替有力候補SNS「Bluesky」でGIGAZINEが新着ニュース配信を開始&どういう仕組みなのか解説 - GIGAZINE



Blueskyのデータを独自サーバーでホストする仕組み「PDS(Personal Data Server)」を使ってみた - GIGAZINE



分散型SNSのBlueskyはP2P技術からどういった影響を受けているのか? - GIGAZINE



Blueskyの投稿をブログやウェブページに埋め込める「Embed Bluesky」レビュー - GIGAZINE



