2024年05月24日 12時30分 サイエンス

カラスは声を出して数を数えることが可能と判明、「抽象的な数の概念」を理解して声を出せるのは人間以外では初



カラスはゼロの概念を理解したり、忍耐力テストで人間の子ども並みの自制心を発揮したりと、優れた知能を持つことが知られています。そんなカラスに数字を見せて鳴き声を出させる実験により、カラスは数字を理解してそれに応じた鳴き声を出すことが可能なことがわかりました。



Crows “count” the number of self-generated vocalizations | Science

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl0984



Crows can deliberately plan how many calls to make | University of Tübingen

https://uni-tuebingen.de/en/university/news-and-publications/press-releases/press-releases/article/crows-can-deliberately-plan-how-many-calls-to-make/



Crows Can Actually Count Out Loud, Amazing New Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/crows-can-actually-count-out-loud-amazing-new-study-shows



サルやミツバチなど、一部の動物には数を理解する能力が備わっていますが、数の処理と発声の制御という2つの高度な能力の合わせ技ができる動物は、これまで人間しか知られていませんでした。



「目的をもって特定の数の発声を行うには、数的能力と発声制御の高度な組み合わせが必要です。人間以外にこのような能力を持つ動物がいるのかは不明でした」と、ドイツ・テュービンゲン大学のアンドレアス・ニーダー氏らの研究チームは論文に記しています。





今回、ニーダー氏らの研究チームは、ゼロの概念を理解するなど高度な数的能力を持つことがわかっているハシボソガラス3羽を用いた実験を行いました。



実験の内容は、カラスに特定の数字を見せたり音を聞かせたりするというもの。お題を提示されたカラスは、それに応じて1~4回の鳴き声を出してからボタンを押して、回答が終わったことを報告しなければなりませんでした。







