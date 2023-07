2023年07月13日 11時20分 ソフトウェア

イーロン・マスクがAIスタートアップ「xAI」の設立を発表

2023年7月12日(水)、イーロン・マスク氏が人工知能(AI)に特化した新企業「xAI」を設立したことを発表しています。マスク氏が新企業を設立することは、同氏がアメリカのネバダ州へ提出した書類からも明らかになっていました。



現地時間の2023年7月12日、マスク氏は自身のTwitter上で「現実を理解するため、xAIの設立を発表します」とツイートし、xAIの設立を発表しました。



Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk)



xAIはすでに公式Twitterアカウントも作成されており、記事作成時点でのフォロワー数は26.6万フォロワーです。マスク氏による発表後、xAIの公式アカウントは「最も根本的な未解決の質問は何でしょう?」とだけツイートしています。



What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai)



さらに、公式サイトも公開されています。公式サイト上には2023年7月12日付けで「本日、我々はxAIの設立を発表します」と記されており、さらに「xAIの目標は宇宙の本質を理解することです。7月14日にTwitter Spacesを行いチームに質問できる機会を設けたいと思っています」ともアナウンスされています。



公式サイトによると、xAIのCEOにはマスク氏が就きます。 DeepMind、OpenAI、Google Research、Microsoft Research、テスラ、トロント大学で働いてきたという人材が集結しており、AI分野で広く利用されているAdam最適化アルゴリズム、バッチ正規化、レイヤー正規化、敵対的サンプルなどの発見に貢献してきた人材が揃っているとのことです。



サイト上にはマスク氏を含め12人の名前が記載されていますが、この中でも特に注目の人物として、海外メディアのMashableはGoogleのDeepMindで上級AI研究者を務めていたというイーゴリ・バブシュキン氏を挙げています。なお、同氏は2023年2月、The Informationに対して「マスク氏からAIプロジェクトに参加しないか」と持ち掛けられたことを明かしていました。



また、xAIは「AIに関連する社会規模のリスクを軽減すること」を目的とする非営利団体・Center for AI Safetyを率いるダン・ヘンドリック氏からアドバイスを受けることも明かしています。





xAIの公式サイト上には「Xとは別の会社ですが、X(Twitter)やテスラ、その他の企業と緊密に連携して使命に向かって前進します」と、Xとは別会社であることが明記されています。



なお、マスク氏はxAI設立を発表する前日にテスラのCybertruckの写真をツイートしており、後ろに写り込んでいる建物の窓にxAIのロゴがひっそりと隠れています。



Practically invisible pic.twitter.com/xjdnGmmWAP — Elon Musk (@elonmusk)



マスク氏はOpenAIが開発するGPT-4などのAIに対して、「社会と人類への深刻なリスク」があると非難し、開発の即時停止を求める書簡を公開していました。この公開書簡に署名した直後、マスク氏は約1万個ものGPUを購入し独自のジェネレーティブAIの開発を進めていることが報じられていました。さらにその後、マスク氏はChatGPTのライバルとなる新しいチャットAI「TruthGPT」を開発していることを発表しています。



イーロン・マスクが新しいチャットAI「TruthGPT」の開発を発表、「宇宙の本質を解き明かすこと」が目標 - GIGAZINE



なお、xAIは技術スタッフとして経験豊かなエンジニアおよび研究者を求めており、以下のフォームから必要事項を記入して応募することも可能です。



