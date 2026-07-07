人類の歴史上「戦争のない時期」はあったのか？
人類は数千年にわたり数え切れないほどの戦争を繰り返しており、記事作成時点でもロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃など、さまざまな戦争が行われています。科学系メディアのLive Scienceが、「人類の歴史において戦争のない時期はあったのか」という問いについて、さまざまな専門家の声をまとめています。
Has there ever been a period in human history without war? | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/has-there-ever-been-a-period-in-human-history-without-war
2022年に発表された論文では、人類が遊牧的な狩猟採集民として生活していた人類史初期においては、戦争はまれであったか存在しなかったと解説されています。
アメリカのジョージ・メイソン大学で歴史学名誉教授を務め、『Peace in World History(世界史における平和)』の著者であるピーター・スターンズ氏もこの考えに同意しています。スターンズ氏はLive Scienceへのメールで、「農業が生まれる以前の狩猟採集文化においては、戦争はほとんど、あるいはまったくありませんでした」と述べています。
この考えは考古学的記録にも基づいています。世界各地で発掘された古代の人骨を調査した研究者らは、治癒していない刺し傷・切り傷・鈍器による外傷などを負った人々が集団墓地に埋葬された証拠を探してきました。これらの特徴的な遺体は、戦争が起きた証拠になるためです。
しかし、紀元前8000年より前の人骨からは、戦争による負傷の証拠はほとんど見つかっていないとのこと。その後、人類が遊牧生活から定住生活への移行を始めると、次第に戦争を示唆する負傷が増えていくそうです。
農業以前の社会に戦争がなかったという主張は、人間が致命的な暴力をふるわなかったという意味ではありません。2016年には、ケニアのナタルク遺跡で発掘された約1万年前のものとされる27体の遺骨が、集団虐殺によって死亡したものであるとの研究結果が発表されました。また、スーダンのジェベル・サハバ遺跡では、集団間の暴力を示す約1万3000年前の遺骨が発掘されています。
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