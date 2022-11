「暴力」は人間の本質なのか？

・関連記事

地球温暖化によって交通事故や暴力事件による死亡者数が増加する可能性がある - GIGAZINE



暑すぎたり寒すぎたりすると「ネット上のヘイトスピーチ」が増加する - GIGAZINE



「気温が上昇すると自殺が増える」という研究結果が発表される - GIGAZINE



寒い日には「怒っているツイート」が多くなるという研究結果 - GIGAZINE



不平等は「暴力」によって解消される - GIGAZINE



アメリカ人の大半は「内戦勃発は近い」と予感している、8割近くが「暴力OK」と答える世紀末状態 - GIGAZINE



なぜ抗議活動はしばしば暴力に発展してしまうのか? - GIGAZINE

2022年11月24日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.