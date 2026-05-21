2026年05月21日 11時14分 AI

AnthropicがSpaceXAIに対し計算処理費用として月額約2000億円を支払うことが判明



2026年5月、AI企業のAnthropicがSpaceXAIのスーパーコンピューター「Colossus 1」を使用する契約を結びました。この件で、AnthropicがSpaceXAIに支払うべき額が明らかになりました。



Anthropic will pay xAI $1.25B per month for compute | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/20/anthropic-will-pay-xai-1-25-billion-per-month-for-compute/



SpaceXAIが証券取引委員会に提出した書類によると、AnthropicはSpaceXAIに対して毎月12億5000万ドル(約2000億円)を支払う契約になっているとのこと。この契約は2029年5月まで続く予定です。





2026年5月6日の契約内容の発表時点では、Anthropicはテネシー州にあるColossus 1の全出力を利用する契約になっていて、その規模は300メガワット(22万基以上のNVIDIA製GPU相当)を超えると伝えられていました。



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SpaceXAIはこの契約で「インフラ内の未使用のコンピューティング能力を収益化できる」と述べており、自社AI向けにデータセンターを利用しつつ、余った分を他社に貸し出すというハイブリッドなビジネスを展開することとなります。SpaceXAIは「当社は今後、同様のサービス契約をさらに締結する見込みです」と書類に記しました。



Colossus 1はイーロン・マスク氏が設立したxAIが開発したスーパーコンピューターですが、xAIは同じくマスク氏が設立した宇宙開発企業のSpaceXと統合された結果会社としては解散し、SpaceXのAI部門として新設されたSpaceXAIに受け継がれています。



xAI will be dissolved as a separate company, so it will just be SpaceXAI, the AI products from SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026